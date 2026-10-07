Viajaron a Madrid por un contrato en el fútbol español y denunciaron que era una estafa: apuntan contra un falso representante

El sueño de jugar al fútbol en Europa terminó siendo una pesadilla para un grupo de cordobeses que viajó a Madrid con la promesa de incorporarse a un club y al llegar allí descubrió que se trataba de una estafa.

Según la denuncia de los jugadores, inicialmente realizaron pruebas en Córdoba y luego recibieron la noticia de que habían sido seleccionados. Tras ello emprendieron viaje, convencidos de que tendrían una oportunidad concreta en el fútbol español.

En total fueron cuatro mujeres y cinco varones, acompañados por familiares y por otro joven que tenía la promesa de trabajar como entrenador de arqueros.

Entre ellos estaba Julieta, quien dejó diez años de trabajo en la Policía de Córdoba para intentar cumplir ese objetivo, y un adolescente de 17 años que viajó junto a su mamá.

Según expresaron las víctima a El Show del Lagarto, el hombre señalado como responsable es Claudio Asteggiano, quien se habría presentado como representante.

También mencionaron a Luciano Echeverría, a quien identificaron como director de operaciones, y a un preparador físico llamado Diego. Las familias denunciaron a Asteggiano ante el Consulado Argentino en España.

La promesa que cambió al llegar a Madrid

“Nos ofrecía venir a Madrid a un club que nos iba a fichar, dar comida, casa y un sueldo”, contó Julieta a El Show del Lagarto y agregó que una vez en España comenzaron a aparecer los problemas.

La mamá de uno de los jugadores se acercó al club para averiguar por qué su hijo no podía ser incorporado. Según relató, allí le dijeron que ninguno de los jóvenes podía ser fichado porque no contaban con la documentación de residencia necesaria.

La confusión se volvió más grave cuando hablaron con el director deportivo. Según los denunciantes, Echeverría habría presentado a los futbolistas como ganadores de un concurso televisivo en Argentina y supuestos becados que debían jugar sin cobrar a cambio de publicidad.

Las familias sostienen que habían pagado para gestionar la documentación necesaria para residir en España y aseguraron haberse enterado allí que Asteggiano tendría prohibido ingresar al país por un antecedente similar ocurrido con otros jóvenes en Málaga.

Una estafa de más de 45 mil dólares

El perjuicio económico fue muy importante. Según Lorena, cada jugador desembolsó alrededor de 5 mil dólares entre pasajes, trámites y un supuesto seguro médico.

Con el paso de los días, algunos integrantes del grupo tuvieron que afrontar por su cuenta el alojamiento y los gastos cotidianos, por lo cual varias familias les enviaron dinero, para ayudarlos a sostenerse o volver.

Para cerrar, Julieta remarcó en El Show del Lagarto que el objetivo de hacer pública la denuncia es que “ninguna otra persona caiga en la trampa de este hombre”.