A dos horas y media de Mar del Plata: el refugio de río y monte ideal para una escapada

Ubicado a unos 190 kilómetros de Mar del Plata, el Paraje Puente Blanco se consolida como una alternativa perfecta para quienes buscan realizar una escapada rápida y conectar con la naturaleza. El trayecto demanda apenas dos horas y media de viaje en auto pasando por la Ruta Provincial 88 hasta Necochea y continuando luego por la Ruta Provincial 86 hasta el kilómetro 60, en la zona comprendida entre La Dulce y Juan N. Fernández.

Cómo es y dónde queda el Paraje Puente Blanco

El corazón del lugar está atravesado por el cauce del Río Quequén Grande, que ofrece playas fluviales de aguas tranquilas rodeadas por un entorno verde. Durante los meses de verano, el predio cuenta con servicio de guardavidas en el horario de 9 a 20, lo que brinda seguridad para nadar, refrescarse o practicar actividades náuticas sin motor como paseos en kayak y canoas.

El predio tiene guardavidas de 9 a 20.

Uno de los mayores atractivos del predio es su frondosa arboleda de eucaliptos y sauces, conocida como el monte de sombra "José Werndl". El espacio verde fue creado en la década de 1940 por iniciativa de un vecino de la zona y ofrece un refugio fresco ideal para descansar al aire libre en los días calurosos, además de ser un punto muy concurrido por aficionados a la pesca deportiva para capturar pejerreyes, lisas y bagres.

Las instalaciones están administradas por la Sociedad de Fomento de La Dulce y cuentan con infraestructura completa tanto para pasar la jornada como para instalarse durante el fin de semana. El predio dispone de zonas para acampar con carpas o casillas rodantes, fogones con parrillas, baños públicos con duchas, Salón de Usos Múltiples, proveeduría y servicio de restaurante.

También está permitida la pesca deportiva.

El complejo permanece abierto durante todo el año y ofrece vías de comunicación directa por teléfono o mensaje para consultar información sobre tarifas o disponibilidad de parcelas. De esta manera, el Paraje Puente Blanco se posiciona como una opción accesible y económica para disfrutar del río, el camping y el descanso al aire libre en la provincia.