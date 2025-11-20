Insólito: una turista brasileña se metió desnuda al río y provocó un escándalo

En una jornada de intenso calor en Córdoba, un episodio llamativo ocurrió en Villa Los Aromos y sorprendió a vecinos y turistas. El hecho tuvo lugar en una de las zonas de balneario más concurridas, donde una pareja de visitantes brasileños paseaba por el área. En medio del recorrido, la mujer decidió meterse al río para refrescarse: su actitud derivó en un comportamiento que impactó en quienes se encontraban en el lugar.

Según fuentes policiales citadas por medios locales, la señora ingresó al agua completamente desnuda, aún con familias y niños presentes en el sector. La escena generó incomodidad y malestar entre quienes disfrutaban del balneario, ya que se trata de un espacio público frecuentado por personas de todas las edades. La conducta fue interpretada como inapropiada para el contexto y varios presentes manifestaron su sorpresa ante lo ocurrido.

De acuerdo con lo que trascendió, la acusada permaneció así durante algunos minutos mientras se bañaba en el río. Ante la situación, algunos vecinos y turistas resolvieron alertar a la Policía para intervenir. Minutos más tarde, los efectivos arribaron al lugar para evaluar lo sucedido. La presencia policial buscó evitar tensiones mayores entre los presentes, y los agentes dialogaron con la mujer para explicarle el alcance de su accionar.

Cuando los uniformados le comunicaron que su conducta podía resultar ofensiva para parte de las personas que se encontraban en el sitio, la turista decidió vestirse. Luego de la breve conversación, optó por retirarse del balneario junto a su pareja. El episodio no pasó a mayores y quedó registrado como un hecho aislado en una tarde marcada por las altísimas temperaturas.