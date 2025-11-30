Misterio y muerte: encontraron un cuerpo flotando en el río cerca del casino

Un hallazgo conmocionó este sábado por la tarde en la zona del barrio porteño de La Boca, cuando peatones advirtieron que el cuerpo de un hombre flotaba en el río, muy cerca del Casino Buenos Aires. Tras el aviso, se desplegó un operativo en la intersección de Pedro de Mendoza y Elvira Rawson de Dellepiane. Bomberos llegaron rápidamente para retirar el cuerpo del agua. La escena generó preocupación entre quienes circulaban por la zona.

Al operativo se sumó personal del SAME, que revisó al hombre apenas fue rescatado del agua. Los profesionales confirmaron su fallecimiento en el lugar y no pudieron realizar maniobras de reanimación. Prefectura Naval también intervino y señaló que una embarcación de la fuerza fue la que finalmente divisó el cadáver. Las autoridades comenzaron de inmediato con las tareas protocolares para preservar la escena.

Una de las primeras hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre podría haberse arrojado por decisión propia. Sin embargo, aclararon que no descartan que haya sufrido una caída accidental o incluso que otra persona lo haya empujado. Por el momento, la identidad de la víctima sigue sin determinarse. Las pericias continuarán durante las próximas horas para avanzar en ese punto.

En paralelo, surgieron versiones que indican que el fallecido habría tenido problemas vinculados al juego. Estos trascendidos señalan que podría haberse quitado la vida después de perder una suma importante de dinero en el casino cercano. Los investigadores todavía analizan esta línea, aunque remarcan que ninguna hipótesis está confirmada. El caso seguirá bajo investigación de Prefectura Naval y la justicia.