Un policía se tiró al agua para rescatar a un niño que se ahogaba: le salvó la vida

En el río de la localidad cordobesa de Despeñaderos, del departamento Santa María, se vivieron momentos de mucha tensión después de que un niño de 11 años sufriera un principio de asfixia por ahogamiento.

El episodio ocurrió durante la jornada del viernes, cuando el menor de edad comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote en el río. La situación fue rápidamente advertida por un policía, que estaba custodiando la zona en el marco del Operativo Verano.

Sin dudarlo el efectivo entró al agua y logró rescatar al chico: lo llevó hasta la orilla en estado de inconsciencia. Todos los veraneantes que estaban alrededor se acercaron con cautela y preocupación, mientras el policía lo revisaba e intentaba reanimarlo. A los pocos minutos llegó el personal de salud.

Según Noticias Argentinas, después de asistirlo, ordenaron trasladarlo preventivamente a un centro de salud para realizarle una evaluación médica completa. El menor ya se encuentra fuera de peligro gracias a la rápida intervención del policía.