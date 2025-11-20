Maltrato animal: un perro comunitario apareció apuñalado a la vera del río

La comunidad de La Mendieta, en Jujuy, reclama justicia por el asesinato de “Gringo”, un perro comunitario muy querido que apareció muerto el 8 de noviembre en la cancha San Martín con signos evidentes de maltrato. La gravedad del caso motivó una investigación judicial por crueldad animal. El Ministerio Público de la Acusación informó que, tras las primeras medidas, dos personas fueron identificadas como presuntos responsables: ambos fueron detenidos rápidamente y permanecen con prisión preventiva por 15 días mientras avanza la causa.

Según detallaron medios locales, la prisión preventiva busca asegurar el desarrollo de la investigación y evitar maniobras que puedan entorpecer la recolección de pruebas. La resolución se enmarca en la Ley Nacional 14.346, que establece sanciones para los actos de crueldad y maltrato animal. Vecinos y organizaciones proteccionistas se movilizaron en redes y en las calles para exigir que el crimen no quede impune, mientras que la Fiscalía continúa con la investigación penal preparatoria.

“Gringo” era un can comunitario abandonado por sus dueños y adoptado de manera informal por el pueblo. Integrantes del grupo proteccionista “Somos la voz de los sin voz” explicaron que recorría a diario el municipio, donde varias personas lo alimentaban. Allí, de hecho, se lo veía seguido jugando con los chicos y paseando por la zona. Su última aparición fue el 7 de noviembre, durante un torneo infantil en la cancha San Martín: testigos dijeron haber visto a dos individuos arrastrarlo con una soga hacia un sector cercano.

Al día siguiente, proteccionistas iniciaron la búsqueda y encontraron rastros de sangre que guiaban hacia un río, donde finalmente hallaron el cuerpo. Una necropsia determinó que murió por múltiples cortes punzantes producidos con un arma blanca. Tras la denuncia policial, la Fiscalía intensificó las tareas de investigación. Actualmente, se analizan testimonios, peritajes y otras evidencias para reconstruir lo sucedido y esclarecer el ataque.