¿Cuándo vuelve el sol a Mar del Plata? Un especialista explicó por qué persiste el mal tiempo y anticipó cómo será el verano

En las redes sociales resuena la teoría de que el sol se fue con la muerte del Indio Solari, que volvió a desaparecer cuando Argentina perdió la final de la Copa Mundial 2026 y que ahora está ausente desde que Messi se despidió de la Selección. Para la meteorología, sin embargo, la explicación es otra. Mar del Plata atraviesa una seguidilla de días grises, con lluvias aisladas y temperaturas bajas para ser octubre. La falta de sol podría anticipar algunas de las condiciones que se esperan este verano.

Así lo explicó el profesor José Javier Merlos, especialista en meteorología, quien reconoció que el panorama actual es una anomalía para esta época del año: “No es normal tener sucesivos días de cielo cubierto, de cielo nublado, de temperaturas por debajo de lo habitual”.

El especialista remarcó que la diferencia más importante se da en las temperaturas máximas. Para mediados de octubre se podrían esperar valores cercanos a los 20 grados, pero las actuales están muy lejos de ese valor. “Hoy estamos a 10 grados a la tarde, o sea que realmente estamos muy por debajo de lo que tendríamos que tener en un mes de octubre”, advirtió.

La explicación detrás de los días grises

Según explicó Merlos, la situación responde a un bloqueo anticiclónico, que es un gran sistema de alta presión que permanece desde hace algunos días sobre el Atlántico Sur y condiciona el tiempo en la costa bonaerense: “Nos da para nosotros como resultante viento del sector sudeste”.

Ese viento transporta humedad y favorece la presencia de nubosidad baja, mientras que la temperatura del agua del océano Atlántico contribuye a mantener el ambiente frío. En esa línea, el especialista indicó que la superficie del mar presenta valores cercanos a los 12 grados, y que eso es una característica habitual del comportamiento térmico del océano, que tarda en calentarse durante la primavera y demora en enfriarse en otoño.

A este panorama, dijo Merlos, se suman perturbaciones en distintos niveles de la atmósfera que se desplazan de oeste a este, desde el Pacífico hacia el Atlántico. Estos sistemas pueden registrarse dos o tres veces por semana y contribuyen a sostener las condiciones de abundante nubosidad en gran parte del país.

El especialista vinculó esta dinámica directamente con el fenómeno El Niño, que se caracteriza por el aumento de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial, que repercute en la circulación atmosférica y que puede modificar los patrones del tiempo.

El tiempo del próximo verano

Merlos anticipó que la tendencia para el verano apunta a temperaturas máximas por debajo de las habituales. “Lamentablemente, les tengo que decir, vamos a tener más nubosidad, menos temperatura y quizás más precipitaciones”, sostuvo, y aclaró que se trata de una proyección que deberá seguirse a medida que evolucione el fenómeno climático.

El especialista explicó que una mayor presencia de nubes puede limitar la radiación solar que llega a la superficie y así reducir el calentamiento del suelo y del aire que lo rodea. Esto podría traducirse en jornadas menos calurosas que las esperadas para la temporada estival.

Respecto a las lluvias, Merlos aclaró que la tendencia no implica necesariamente que se registren precipitaciones intensas en períodos cortos, como suele suceder durante el verano, sino que podría aumentar la cantidad de jornadas con cielo cubierto y lluvias. “Esta es la tendencia, pero seamos cautos y veamos después qué sucede”, subrayó.