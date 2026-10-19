Flybondi pidió el concurso preventivo: cómo recuperar el dinero de un vuelo cancelado

La aerolínea acumula alrededor de dos meses sin volar y conserva tres aviones sin actividad comercial en el país.

Los pasajeros de Flybondi que compraron pasajes de vuelos que fueron cancelados y todavía esperan la devolución del dinero deberán enfrentarse a un nuevo escenario luego de que la aerolínea solicitara el concurso preventivo de acreedores.

Después de casi dos meses sin operaciones comerciales, la empresa FB Líneas Aéreas S.A —la sociedad que opera la marca— presentó el pedido judicial el pasado 2 de octubre ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi.

La presentación tiene como objetivo renegociar las obligaciones económicas de la compañía para evitar una eventual quiebra, entre ellas, los reintegros que reclaman pasajeros por vuelos cancelados.

Aunque la Justicia ya asignó el expediente y comenzó a intervenir, no significa que Flybondi haya quebrado, ni implica que los pasajeros hayan perdido automáticamente su derecho a reclamar.

En este sentido, si se abre el proceso quienes todavía no cobraron deberán acreditar lo adeudado ante el síndico y esperar las condiciones de pago que se acuerden.

Qué documentación necesitan los pasajeros para reclamar

Los pasajeros deben reunir el comprobante de compra y pago del pasaje, el código de reserva, la fecha del vuelo, la notificación de cancelación y los reclamos realizados a la compañía. Esta documentación puede ser necesaria para solicitar una devolución, presentar una denuncia o acreditar una deuda ante la Justicia.

Cómo pedir la devolución si pagaron con tarjeta

Quienes hayan pagado con tarjeta de crédito o débito pueden consultar con el banco emisor sobre la posibilidad de revertir el cargo por un servicio no prestado. Para ello, deberán presentar los comprobantes de pago y la confirmación de la cancelación.

La devolución no está garantizada y dependerá de las condiciones de la operación, los plazos y la documentación presentada. Por eso, se recomienda iniciar la consulta cuanto antes.

Cómo denunciar a Flybondi ante la ANAC

Los pasajeros también pueden presentar un reclamo gratuito ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a través de sus canales oficiales: www.argentina.gob.ar/anac.

Para iniciar el trámite, deberán aportar sus datos personales, la información del vuelo y los comprobantes correspondientes. La denuncia no garantiza el reintegro del dinero ni reemplaza el procedimiento judicial que pudiera corresponder.

Qué hacer si se abre el concurso preventivo

Si la Justicia acepta el pedido de concurso preventivo de Flybondi, se designará una sindicatura y se establecerán los plazos para que los acreedores soliciten la verificación de sus créditos.

Los pasajeros con reintegros pendientes deberán presentar la documentación que acredite la compra, la cancelación y el monto reclamado, y estar atentos a los edictos judiciales con las fechas y los datos necesarios para realizar el trámite.

La presentación del reclamo no implica una devolución inmediata: el crédito deberá ser evaluado dentro del procedimiento judicial.