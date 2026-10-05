Flybondi en crisis: se presentó en concurso preventivo de acreedores

La aerolínea tiene las cuentas embargadas, con deudas que rondan en US$ 120 millones y varios pedidos de quiebra.

Tras las masivas cancelaciones de vuelos que empezaron a comienzos de año y se profundizaron en los últimos meses, Flybondi se presentó en concurso de acreedores. Según figura en el expediente judicial que fue cargado al sistema del Poder Judicial este lunes, la causa recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, Secretaría N° 47.

El sector esperaba esta presentación desde hace semanas, luego de que el grupo COC Global Enterprise, del empresario Leonardo Scatturice -que compró parte de la aérea en junio de 2025-, achicó la estructura para así llegar con una operación reducida a esta instancia. Ahora, bajo la órbita judicial, buscará renegociar sus deudas para evitar su quiebra.

La compañía prácticamente no opera desde hace dos meses y desde el 1° de julio voló apenas 17,7% de sus vuelos programados, según datos de Failbondi, plataforma que mide la cantidad de servicios suspendidos por la aerolínea. Miles de pasajeros afectados por las cancelaciones siguen a la espera de una respuesta sobre el pedido de reembolso y el servicio de atención al cliente no funciona desde hace semanas.

Miles pasajeros afectados siguen a la espera del reembolso.

Además, el sitio oficial ya no está disponible. Pese a que no volaba, su web siguió ofreciendo vuelos, aunque las agencias ya habían dejado de venderlos. Fue brevemente interrumpido en agosto, cuando estuvo deshabilitado una semana, hasta que se reanudó. A diferencia de la postura que tomó el Gobierno argentino, el ente regulador de Brasil restringió la venta de pasajes en julio después de la cancelación de 79% de sus vuelos en las rutas con el país vecino.

El proceso de FB Líneas Aéreas S.A. es independiente del de OCA, que también pertenece a COC Global, desde que en diciembre Scatturice sumó a la mayor empresa de correo y logística del país a su grupo.

OCA está concursada desde junio de 2025 en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, y si bien se especuló con que la solicitud del concurso de Flybondi podía tramitarse allí, con el argumento de que ambas sociedades forman parte hoy del mismo conglomerado, la presentación se hizo en otro juzgado.

A pesar de la promesa de revertir la situación de la aérea, Scaturicce -ex chofer de la Side y cercano a Santiago Caputo- no completó formalmente el traspaso accionario, aunque tiene a su cargo la conducción y renovó a la cúpula de la empresa. El fondo Cartesian Capital Group -el histórico inversor de Flybondi- conserva aún la posición mayoritaria en la sociedad.

Más de 1.000 ex trabajadores no cobraron las indemnizaciones y los retiros voluntarios.

Por este motivo, según denunció en agosto, COC Global amenazó con iniciar acciones legales tanto en la Argentina como en el exterior para regularizar la situación. En ese sentido, asegura que su aporte de capital anunciado en US$ 70 millones al momento de la operación a mediados de 2025 fue realizado en calidad de aportante financiero y no de accionista.

La crisis de Flybondi

El declive de Flybondi afectó al sector de cabotaje. En agosto, tuvo solo 18 vuelos y transportó a 1.865 pasajeros. Así, pasó de una participación de mercado de 17% hace un año a apenas 0,1% ahora, según la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).

La low cost enfrenta una situación financiera delicada, con pasivos que ascienden a un total de US$ 120 millones y las cuentas bancarias embargadas a pedido de Arca desde agosto por casi $1.500 millones de deudas. Se suman pedidos de quiebra como el del Hotel Presidente y retrasos en los pagos de los contratos de alquiler (leasing) de los aviones y a proveedores de servicios financieros.

Incluso, el reclamo llegó al fútbol. Flybondi y OCA se convirtieron en auspiciantes de la camiseta de Gimnasia, con depósitos iniciales por más de US$ 400.000 y el acuerdo de que el resto se pagaría a lo largo de 2026 en cuotas. Pero el club denuncia que no ocurrió.

Se espera que cuando formalmente se abra el concurso se presenten estos acreedores, además de más de 1.000 ex trabajadores que no cobraron las indemnizaciones y los retiros voluntarios correspondientes homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo). La plantilla quedó con solo 300 empleados.