Usucapión: mitos y verdades sobre adquirir una propiedad por haberla poseído durante años

La posesión prolongada de un inmueble puede, bajo determinadas condiciones, dar lugar a una acción de prescripción adquisitiva.

En Argentina existe una figura legal que permite que una persona adquiera el dominio de un inmueble después de haberlo poseído durante un determinado período. Se trata de la prescripción adquisitiva, conocida habitualmente como usucapión, un mecanismo contemplado en el Código Civil y Comercial que suele generar dudas y alimentar una de las creencias más extendidas: que alcanza con ocupar una casa o un terreno durante muchos años para convertirse en su dueño.

Los comprobantes y documentos pueden ser parte de la prueba para demostrar la relación del poseedor con el inmueble. (Créditos imagen: CECBA)

Pero esa interpretación es incorrecta. El paso del tiempo no transforma automáticamente a un ocupante en propietario, ni habilita a tomar terrenos ajenos con la expectativa de quedarse con ellos. La ley establece condiciones específicas para que una posesión pueda dar lugar a la adquisición del dominio y exige un proceso judicial para que esa situación sea reconocida.

El objetivo de conocer esta figura no es promover ocupaciones, sino aclarar qué dice la legislación y derribar mitos que pueden generar falsas expectativas. La información también puede resultar útil para quienes atraviesan conflictos con una propiedad y necesitan conocer cuáles son sus derechos y qué herramientas legales existen.

La adquisición del dominio por usucapión requiere una decisión judicial en el proceso correspondiente.

Usucapión: cuáles son los plazos que establece la ley

El Código Civil y Comercial contempla dos modalidades de prescripción adquisitiva de inmuebles. La diferencia principal está en los requisitos que deben cumplirse y en el tiempo de posesión exigido. La prescripción adquisitiva breve requiere 10 años de posesión, justo título y buena fe. La larga, en cambio, exige 20 años de posesión, sin que sea necesario contar con justo título ni acreditar buena fe.

En ambos casos, la posesión debe ser ostensible y continua. Esto significa que debe poder demostrarse que existió una relación de posesión efectiva sobre el inmueble durante el período que establece la ley.

El plano de mensura es uno de los elementos que deben acompañar el proceso de usucapión de un inmueble.

La diferencia entre ambas vías es importante. En la prescripción breve, el justo título debe reunir las condiciones legales correspondientes y estar destinado a transmitir un derecho real, aunque presente un defecto que impida adquirir el dominio. Por eso, no cualquier boleto de compraventa o documento sirve automáticamente para acceder a esta modalidad.

No alcanza con ocupar una propiedad durante años

Otro de los mitos más frecuentes es que vivir en una casa, mantenerla o pagar sus servicios alcanza para convertirse en propietario. Sin embargo, la ley distingue entre posesión y tenencia, y esa diferencia resulta central para evaluar cada situación.

El poseedor ejerce un poder de hecho sobre el inmueble comportándose como titular de un derecho real. En cambio, quien alquila una vivienda, por ejemplo, reconoce que otra persona tiene el derecho sobre ella. Por eso, el tiempo transcurrido como inquilino no habilita por sí mismo a reclamar la propiedad mediante usucapión.

Entre los elementos que pueden servir para acreditar una posesión se encuentran las mejoras realizadas, las construcciones, el mantenimiento del inmueble, los cercos y otras acciones que permitan demostrar cómo se ejerció esa relación a lo largo del tiempo.

También pueden resultar relevantes los comprobantes de pago de impuestos, tasas y servicios, las fotografías y los testimonios. Sin embargo, pagar impuestos o servicios, por sí solo, no convierte a nadie en dueño ni garantiza que un reclamo vaya a prosperar.

¿Cómo se obtiene el reconocimiento de la propiedad?

La usucapión de un inmueble requiere, como regla, un proceso judicial contencioso. No basta con presentar una solicitud administrativa, reunir recibos o demostrar que transcurrieron 10 o 20 años.

Quien busca obtener el reconocimiento del dominio debe identificar el inmueble, acreditar los requisitos legales y acompañar la documentación correspondiente. Entre los elementos exigidos se encuentra un plano de mensura confeccionado por un profesional habilitado y aprobado por el organismo competente.

Durante el juicio pueden presentarse comprobantes, fotografías, informes, inspecciones y testimonios. La Justicia debe evaluar el conjunto de las pruebas y determinar si se cumplen las condiciones previstas en la legislación.

Si el reclamo prospera, el juez dicta una sentencia declarativa de prescripción adquisitiva, que debe establecer la fecha en que se produjo la adquisición del derecho real una vez cumplido el plazo legal. Luego, el fallo permite avanzar con la registración correspondiente.

Qué conviene saber ante un conflicto por un inmueble

La usucapión puede ser una herramienta legal para resolver determinadas situaciones relacionadas con la posesión prolongada de una propiedad. Sin embargo, cada caso debe analizarse de acuerdo con sus circunstancias, la documentación disponible y las condiciones que exige la ley.

Ante un conflicto por una casa o un terreno, conocer la normativa y consultar con un profesional del derecho puede ayudar a identificar qué alternativas existen y qué pruebas podrían resultar relevantes.