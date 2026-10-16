A dos horas de Mar del Plata: el oasis con cascadas y piletones de piedra ideal para descansar

A solo dos horas de viaje en auto desde Mar del Plata, el Paraje Las Cascadas se emerge como una de las escapadas naturales más atractivas para disfrutar del fin de semana. El rincón agreste ubicado sobre el curso del Río Quequén Grande rompe con la monotonía de la llanura y ofrece un balneario natural de aguas continentales ideal para quienes buscan aire puro, tranquilidad y contacto con la aventura.

Cómo es y qué hay en el Paraje Las Cascadas

El principal atractivo del predio reside en sus formaciones rocosas que generan saltos de agua de más de un metro y medio de altura. Estas caídas alimentan profundos piletones y ollas de piedra que resultan ideales para nadar durante los días templados. Además, el lugar aloja una famosa pista natural de slalom sobre aguas rápidas clasificadas en niveles I y II, lo que transforma al sector en un punto de encuentro de referencia para la práctica de kayak, canotaje, rafting y remo.

Es posible meterse al agua durante el verano.

A la propuesta recreativa y deportiva se le suman alternativas culturales y educativas dentro del mismo entorno. Los visitantes pueden conocer la Estación de Piscicultura, un centro dedicado a la investigación y cría de especies fluviales como el pejerrey, o acercarse al Santuario de Ceferino Namuncurá, un espacio de oración y referencia cultural muy valorado por los pobladores de la zona.

El paraje está equipado con un completo predio forestado para pasar el día o acampar, ofreciendo fogones, proveeduría, sanitarios y un sector de playa que durante la temporada de verano cuenta con servicio de guardavidas. Ubicado a tan solo doce kilómetros del casco urbano de Necochea, el acceso se encuentra perfectamente señalizado y permite planificar visitas por el día o estadías prolongadas en carpa.

Muchos aprovechan para hacer deporte acuático.

Para llegar desde Mar del Plata se deben recorrer aproximadamente 140 kilómetros conduciendo hacia el sur por la Ruta Provincial 88 hasta el empalme con Quequén y Necochea. Una recomendación habitual entre los conocedores del lugar es realizar el tramo de ingreso bordeando el margen del río por el pintoresco Paseo de la Ribera, un camino consolidado rodeado de vegetación, y utilizar el asfalto de la Ruta Provincial 86 para un retorno más fluido.