Tormentas, lluvias y ráfagas fuertes: cómo estará el tiempo este sábado en Mar del Plata

El primer sábado de octubre llegará con clima inestable a Mar del Plata, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará marcada por la posibilidad de tormentas y lluvias, además de ráfagas de viento que durante las primeras horas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Según el SMN, la temperatura mínima será de 8°C y la máxima llegará a 16 grados. El momento de mayor inestabilidad se espera durante la mañana, cuando la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 70% y el 100%.

Según el SMN, la temperatura oscilará entre los 8 y los 16 grados.

¿Cuándo llegará finalmente la primavera a Mar del Plata?

Este sábado, no. Durante la madrugada se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 10 grados y el viento soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Además, las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Las condiciones tenderán a empeorar durante la mañana, cuando también se esperan tormentas aisladas, como antes se mencionó. En ese tramo del día la probabilidad de precipitaciones escalará hasta el 70-100%, con una temperatura cercana a los 8 grados. El viento rotará al noreste, mantendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h y podrían registrarse nuevamente ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

La recomendación para el sábado es salir con paraguas y abrigo a mano, especialmente durante la mañana.

Para la tarde, el SMN prevé lluvias, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura ascenderá hasta los 16 grados y el viento soplará nuevamente del norte, aunque sin ráfagas significativas previstas.

Hacia la noche, el panorama continuará inestable, aunque con una menor probabilidad de lluvias, estimada entre el 10% y el 40%. Se esperan precipitaciones aisladas, una temperatura de alrededor de 9 grados y vientos del norte de entre 7 y 12 km/h.

En definitiva, la primavera seguirá haciéndose rogar. La recomendación para el sábado es salir con paraguas y abrigo a mano, especialmente durante la mañana.