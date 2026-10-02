Ex jugador de Alvarado demandó a la ART por una lesión y cobrará 78 millones de pesos

Un ex jugador del club Alvarado que durante una práctica de fútbol sufrió una lesión al chocar su cabeza contra un compañero demandó a la ART que no reconoció incapacidad y cobrará más de 78 millones de pesos tras el fallo del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata.

El hecho ocurrió el 28 de enero de 2023 cuando Gonzalo Lamardo disputaba una pelota aérea con un compañero y ambos chocaron sus cabezas: el accidente le provocó un traumatismo de cráneo y facial, fractura del seno frontal derecho y otras lesiones que derivaron en la atención medica y el posterior tratamiento dispuesto por la ART Galeano.

En su demanda sostuvo que la ART le brindó tratamiento y le otorgó el alta médica el 14 de julio de 2023 que consideró prematura por cuanto subsistían síntomas incapacitantes: por ese motivo solicitó el reconocimiento del grado de incapacidad física y psicológica remanente.

Durante el proceso judicial, las pericias determinaron secuelas físicas y psicológicas y el Tribunal estableció una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva del 11,80%, compuesta por un 2% de incapacidad física derivada de una cicatriz frontal y un 10% de incapacidad psicológica vinculada a un trastorno de estrés postraumático, calculada mediante el sistema de capacidad restante.

La sentencia fue dictada por mayoría de las juezas Cecilia Beatriz Bártoli y María José Beldarrain quienes condenaron a Galeno ART a pagar más de 70 millones de pesos de capital correspondiente a la indemnización por incapacidad laboral y fijó un interés puro del 3% anual desde el 28 de enero de 2023, lo que el elevó el monto $78.077.257,19.

El Tribunal dispuso que el importe continuará generando intereses hasta que la sentencia quede firme y ordenó a la ART brindar tratamiento psicoterapéutico semanal hasta la curación completa o mientras persistan los síntomas incapacitantes.