Ex jugador de Alvarado demandó a la ART por una lesión y cobrará 78 millones de pesos
El Tribunal del Trabajo N° 4 hizo lugar a la demanda de Gonzalo Lamardo a raíz de un accidente sufrido mientras se desempeñaba como futbolista profesional del Club Atlético Alvarado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un ex jugador del club Alvarado que durante una práctica de fútbol sufrió una lesión al chocar su cabeza contra un compañero demandó a la ART que no reconoció incapacidad y cobrará más de 78 millones de pesos tras el fallo del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata.
El hecho ocurrió el 28 de enero de 2023 cuando Gonzalo Lamardo disputaba una pelota aérea con un compañero y ambos chocaron sus cabezas: el accidente le provocó un traumatismo de cráneo y facial, fractura del seno frontal derecho y otras lesiones que derivaron en la atención medica y el posterior tratamiento dispuesto por la ART Galeano.
En su demanda sostuvo que la ART le brindó tratamiento y le otorgó el alta médica el 14 de julio de 2023 que consideró prematura por cuanto subsistían síntomas incapacitantes: por ese motivo solicitó el reconocimiento del grado de incapacidad física y psicológica remanente.
Durante el proceso judicial, las pericias determinaron secuelas físicas y psicológicas y el Tribunal estableció una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva del 11,80%, compuesta por un 2% de incapacidad física derivada de una cicatriz frontal y un 10% de incapacidad psicológica vinculada a un trastorno de estrés postraumático, calculada mediante el sistema de capacidad restante.
La sentencia fue dictada por mayoría de las juezas Cecilia Beatriz Bártoli y María José Beldarrain quienes condenaron a Galeno ART a pagar más de 70 millones de pesos de capital correspondiente a la indemnización por incapacidad laboral y fijó un interés puro del 3% anual desde el 28 de enero de 2023, lo que el elevó el monto $78.077.257,19.
El Tribunal dispuso que el importe continuará generando intereses hasta que la sentencia quede firme y ordenó a la ART brindar tratamiento psicoterapéutico semanal hasta la curación completa o mientras persistan los síntomas incapacitantes.
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