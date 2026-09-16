Importante operativo policial y desalojo en "la vivienda de los disturbios" de Alem

La propiedad fue allanada y se desalojó a las personas que la ocupaban.

El escándalo que durante las últimas semanas generó reclamos y preocupación entre vecinos de la zona de Alem y Playa Grande tuvo este miércoles un nuevo capítulo. Un importante operativo terminó con el allanamiento y desalojo de un chalet ubicado en Aristóbulo del Valle y Matheu, donde se habían registrado distintos episodios de disturbios.

De acuerdo con la información brindada por fuentes oficiales a 0223, la propiedad era ocupada por al menos cinco personas, por lo que efectivos policiales, junto a personal de la Patrulla Municipal y Defensa Civil, realizaron un procedimiento para identificar y desalojar a quienes se encontraban allí de manera ilegal.

La propiedad fue allanada y se desalojó a las personas que la ocupaban.

El operativo estuvo acompañado por personal de la DDI, que recorrió distintos sectores de la propiedad, incluida la terraza. Según se informó, ese espacio también estaría usurpado y sería utilizado para el pernocte de trapitos y personas en situación de calle.

Según trascendió, el propietario de la vivienda denunció que el inmueble de Aristóbulo del Valle al 3799 se encontraba ocupado por varias personas, a quienes señaló como posibles “trapitos” de la zona. De acuerdo a la denuncia, algunos vecinos habían realizado presentaciones previas y los habían señalado por la presunta portación de armas de fuego y detonaciones al aire.

A partir de la investigación del Gabinete de Usurpaciones de la DDI Mar del Plata, que incluyó testimonios y otras diligencias, la Justicia autorizó un allanamiento para buscar armas, municiones y otros elementos de interés. El procedimiento se realizó este miércoles y tuvo resultado negativo: no se encontraron armas ni municiones. En el lugar fueron identificadas cinco personas, entre ellas tres mayores de edad.

Tras el operativo, los cinco ocupantes se retiraron voluntariamente del inmueble. Por disposición de la Fiscalía, personal municipal y de Defensa Civil intervino para tapiar las aberturas de la propiedad y evitar una nueva ocupación hasta que sea restituida a su propietario. Además, los ocupantes fueron notificados de la formación de una causa por el delito de usurpación.

El reclamo de los vecinos

La intervención se produjo después de varias semanas en las que los vecinos habían reclamado una solución para los disturbios que se registraban en el lugar. El episodio más reciente, ocurrido hace unas tres semanas, había incluido piedrazos, vidrios rotos y peleas a los gritos, lo que generó un fuerte despliegue y preocupación entre quienes viven y circulan por el sector.

En ese momento, los vecinos no solo habían pedido que se realizara la limpieza de la propiedad, sino también que se avanzara sobre la situación de las personas que permanecían allí y que se pusiera fin a los hechos que alteraban la tranquilidad de la zona.

Este miércoles, finalmente, el procedimiento permitió desalojar el inmueble y avanzar con la intervención sobre los distintos sectores de la propiedad.

Además, por pedido de los vecinos, personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) realizó tareas de limpieza en el lugar una vez finalizado el operativo.