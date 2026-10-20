La lucha de Thiago Vera continúa: volvió a ser internado y suspendieron su rehabilitación

Thiago Vera, el joven de 19 años que fue atropellado por un colectivo de la línea 532 en la costa de Mar del Plata, volvió a ser internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Después de haber recibido el alta médica a fines de agosto, el joven enfrenta nuevas complicaciones de salud que obligaron a interrumpir temporalmente su proceso de rehabilitación.

La noticia fue confirmada por su mamá, Antonella, quien compartió detalles sobre el estado de salud de su hijo y explicó que el equipo médico trabaja en un nuevo esquema: "Por hoy le han retirado todos los medicamentos para generar otro plan", contó la mujer en diálogo con 0223.

El joven de 19 años había recibido el alta médica a fines de agosto, pero debió regresar al Higa por nuevas complicaciones.

A pesar de la preocupación por este nuevo ingreso hospitalario, Antonella destacó la fortaleza de su hijo y la manera en que enfrenta este difícil momento. "Él es muy fuerte y sobrelleva con un excelente humor", expresó.

Según explicó, por el momento Thiago permanece internado y debieron suspender tanto las sesiones con el kinesiólogo como las de terapia ocupacional, dos instancias fundamentales para avanzar en su recuperación.

Además, la familia está a la espera de que se esclarezca el origen de las nuevas complicaciones. De acuerdo con lo informado por su mamá, presenta un cuadro hepático y los médicos todavía no descartan la posibilidad de que tenga cálculos renales, problemas que podrían estar relacionados con la gran cantidad de medicamentos que recibió durante su tratamiento.

Su mamá contó que presenta un cuadro hepático y que los médicos no descartan cálculos renales.

El accidente que cambió su vida

El episodio que marcó la vida de Thiago ocurrió el pasado 22 de junio, alrededor de las 19, en la zona del skatepark de Mar del Plata, sobre la costa.

En ese momento, el joven se encontraba junto a su novia cuando una unidad de la línea 532 lo embistió. En medio de la situación, Thiago empujó a su pareja para evitar que fuera alcanzada por el colectivo y terminó siendo atropellado.

, Antonella destacó la fortaleza de su hijo y la manera en que enfrenta este difícil momento

A partir de entonces, comenzó un largo camino de recuperación, atravesado por las graves lesiones que sufrió en el accidente. Tras varios días de tratamiento, a fines de agosto había logrado regresar a su casa, una noticia que representó un paso importante para él y su familia. Sin embargo, esta nueva internación vuelve a poner en pausa su recuperación y obliga a reorganizar el tratamiento.

Ahora, mientras permanece en el Higa y los profesionales evalúan cómo continuar con la medicación, Thiago enfrenta otra etapa de un proceso que ya lleva meses. Su familia acompaña de cerca su evolución, con la esperanza de que pueda superar estas nuevas complicaciones y retomar la rehabilitación.