Un sector docente anunció paro y movilización para este miércoles en Mar del Plata
Los docentes rechazan el aumento salarial propuesto y además del paro, se movilizarán hacia la sede de Ioma en Mar del Plata. A qué escuelas afecta.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Lista Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) en General Pueyrredon anunció medidas de fuerza para este miércoles y jueves, las cuales incluyen paro, movilización y una jornada de visibilización.
El objetivo del sector opositor a la conducción provincial es manifestarse en rechazo de la propuesta de aumento del 6% de los salarios en dos tramos para octubre y noviembre, que sí fue aceptada por otros sindicatos, tales como Suteba, Sadop, Amet y Udocba.
Según difundió Suteba Multicolor a nivel local en redes sociales, rechazan "la propuesta salarial de miseria" y repudian "su aceptación a espaldas de la docencia". El incremento acordado será del 3% en cada mes, ambos sobre los salarios de septiembre, y además acordaron reabrir las negociaciones en diciembre, cuando volverán a discutir la evolución de los ingresos de los trabajadores frente a la inflación.
Fue en ese marco que solicitaron profundizar las medidas y anunciaron 48 horas de lucha, con un paro provincial este miércoles y una movilización en Mar del Plata hacia la sede del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma), en la avenida Independencia al 2700, para entregar las firmas recolectadas en las escuelas y trasladar el reclamo.
Al mismo tiempo, el jueves realizarán "una jornada de visibilización" con imágenes, que implica fotografiarse en los colegios y realizar un posteo en redes exigiendo "plenas prestaciones de Ioma" y la eliminación de la "violencia en las escuelas", y también rechazando la paritaria.
Finalmente, desde el gremio anticiparon que en la semana del 26 de octubre llevarán a cabo otra jornada de lucha de 48 horas con paros y movilizaciones.
Al tratarse de un sector disidente a la conducción oficial, el acatamiento en General Pueyrredon será dispar, al igual que sucede en las medidas de fuerza de la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires.
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