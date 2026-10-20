En medio de un paro docente, denuncian a la Provincia por incumplir la Ley de Esencialidad

Mientras distintas escuelas del territorio bonaerense se ven afectadas por un paro docente de un sector representado por la Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires, estallaron las críticas contra el gobierno de Axel Kicillof por la aplicación de la Ley de Escencialidad.

En ese marco, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, cuestionó duramente la gestión, acusándola de cogobernar con las cúpulas sindicales y priorizar la política partidaria por encima de la educación.

La Ley de Esencialidad establece que durante una huelga al menos el 75% de los docentes debe garantizar la continuidad de las clases en cada establecimiento. Sin embargo, según un relevamiento realizado por el área de Torrendell, este parámetro no se habría cumplido durante la jornada de protesta.

El funcionario detalló que de las 417 actas levantadas en escuelas, 205 establecimientos permanecieron cerrados, lo que representa el 50% del total inspeccionado. Además, en el 20% de los colegios no se permitió el ingreso a los inspectores, y en el 31% restante, aunque se pudo entrar, el 72% del personal docente estuvo ausente. "Los directores tienen que estar y organizar cómo va a ser esa esencialidad", afirmó Torrendell en una entrevista con Radio Mitre.

En este sentido, destacó que la ley pretende proteger a los docentes que desean dar clases y a las familias que necesitan que sus hijos asistan a las escuelas sin interrupciones. Sin embargo, acusó a Kicillof de "cogobernar con las cúpulas gremiales y hacer política educativa no pensando en los docentes o los chicos sino en la política partidaria".

A qué se debe el paro

El paro provincial de este martes 20 de octubre es en rechazo a la propuesta de aumento salarial que presentó el gobierno bonaerense en el marco de las negociaciones paritarias. La medida fue difundida a través de una convocatoria que cuestiona los montos y reclama la recomposición de los ingresos docentes.

Según expresaron desde la Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires, la propuesta contempla un incremento de $10.491 al salario básico, $4.256 correspondientes al código 455 y $921 al incentivo docente. “No es aumento, es ajuste”, explicaron y agregaron que la oferta es miserable y no responde a las necesidades del sector.