Mar del Plata sin clases: "El paro docente es alto"

El paro docente afecta el dictado de clases en establecimientos públicos provinciales y municipales de Mar del Plata, en una jornada de reclamo por el financiamiento educativo.

El paro docente de este jueves en Mar del Plata se desarrolla con gran acatamiento, en el marco de un reclamo más amplio por el financiamiento de la educación pública pero sumado a otras reivindicaciones del sector docente que llevaron a suspender el normal dictado de clases.

En ese marco, el secretario general de Suteba en General Pueyrredon, Gustavo Santos Ibáñez, cuestionó el ajuste del Gobierno nacional y advirtió sobre sus consecuencias en los salarios y el funcionamiento de las instituciones educativas.

El dirigente sindical señaló en diálogo con Extra (102.1) que el relevamiento realizado por el gremio anticipaba un alto nivel de adhesión a la medida de fuerza, impulsada en el marco de la jornada nacional de protesta por el financiamiento educativo y la quinta Marcha Federal Universitaria.

"Uno de los principales reclamos es la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el Gobierno de Javier Milei", explicó Santos Ibáñez, quien reforzó que la quita representó una pérdida significativa para los trabajadores de la educación. En la provincia de Buenos Aires, estimó que el monto rondaba los 320.000 pesos por cargo docente.

A la vez, cuestionó los recursos destinados a educación en el proyecto de presupuesto nacional y sostuvo que el financiamiento previsto representa una reducción que compromete el funcionamiento del sistema educativo. “El presupuesto que ha enviado el Gobierno Nacional es de solo el 0,77% del PBI para educación y cultura”, sostuvo Santos Ibáñez al cuestionar los recursos previstos para el sector. Además, mencionó recortes en programas de acompañamiento a estudiantes, formación docente y comedores escolares.

El titular de SUTEBA advirtió que la situación no afecta únicamente a las universidades, sino también a las escuelas y a las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza.

El reclamo por los salarios docentes

Otro de los ejes de la protesta es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. El dirigente cuestionó la eliminación de la paritaria nacional docente, que establecía un piso salarial de referencia para todo el país, y señaló que la situación derivó en diferencias entre las provincias.

En el caso bonaerense, explicó que las negociaciones salariales se desarrollan con el Gobierno provincial, aunque remarcó que los docentes no deben convertirse en una variable de ajuste frente a las dificultades económicas.

La movilización también incluye reclamos por las condiciones laborales y la actualización profesional de los docentes. “Los salarios tienen que ver no solo con dignificar la vida de un trabajador, sino también con garantizarle la posibilidad de acceder a los bienes culturales”, sostuvo.

En ese contexto, la jornada de protesta busca visibilizar el reclamo por mayores recursos para la educación pública y la recuperación de los ingresos docentes.