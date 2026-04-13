Robaron un celular y exigían 50 mil pesos para devolverlo

Los dos acusados por el robo del celular y la extorsión.

Dos sujetos que le exigían el pago de 50 mil pesos a una mujer para devolverle el celular sustraído poco antes fueron aprehendidos por personal policial tras pactar un encuentro para la entrega.

Fue personal de la Sub comisaría Casino el que redujo a los dos hombres en inmediaciones de las calles Buenos Aires y Luro con el celular en su poder.

"El hecho se originó cuando los imputados, tras apoderarse del teléfono celular de una mujer de 29 años, iniciaron un intercambio de mensajes exigiendo esa suma para su devolución", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal Luis Ferreyra de la fiscalía temática ordenó la notificación de causa para ambos y el traslado de ambos a Tribunales para prestar declaración.