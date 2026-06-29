Se negó a declarar el acusado de robar el celular a víctima de la tragedia del skatepark

El sujeto de 23 años acusado de sustraerle el celular a una de las víctimas de la tragedia del skatepark se negó a declarar hace instantes en Tribunales y seguirá en libertad mientras avanza la causa por hurto calamitoso.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado se entrevistó con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Carlos Russo.

Instantes posteriores a la tragedia en el skatepark.

Tal como adelantó este medio, el domingo a la mañana personal policial allanó su casa en la calle Finochietto al 600 y secuestraron otros dos celulares y las prendas de vestir que usaba el día del hecho según los registros de las imágenes de las cámaras de seguridad.

El joven está imputado de hurto calamitoso, un delito que registra una pena máxima en expectativa de seis años de prisión. En virtud de la calificación no se pidió la conversión de la aprehensión en detención.

El sábado se negaron a declarar junto a otra joven acusada.

Por la investigación que se inició luego de que la familia de Julián Gómez denunciara lo sucedido, ya fueron aprehendidos un joven de 23 años y una chica de 20 que se habían comunicado con la prima de la víctima y exigieron el pago de 150 mil pesos para la devolución del equipo.

Acompañados por miembros de la defensa oficial, el sábado pasado ambos se negaron a declarar ante el fiscal Russo y fueron trasladados a las Unidades Penales N°44 y N°50 de Batán imputados de encubrimiento agravado.