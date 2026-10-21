Entregó su auto, recibió la plata y denunció que se lo robaron
Tiene 55 años y se presentó en la comisaría quinta. El análisis de distintas cámaras de seguridad confirmó que el auto no había estado en el lugar denunciado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 55 años fue imputado del delito de falsa denuncia tras confirmar que había entregado a cambio de dinero el auto de su propiedad que denunció como sustraído en la comisaría quinta.
El sujeto se presentó en la dependencia y denunció que le habían robado el auto VW Vento estacionado en inmediaciones de las calles Benito Lynch y Alejandro Korn.
Mediante el análisis de cámaras de seguridad privadas y declaraciones testimoniales, los efectivos determinaron que el rodado nunca había estado en el lugar indicado y que no había sido sustraído.
“La investigación permitió establecer que el hombre habría acordado entregar el automóvil a otra persona a cambio de dinero y ante las evidencias reunidas, reconoció la falsedad de su denuncia”, informaron autoridades policiales.
Desde la fiscalía temática ordenaron la formación de actuaciones por falsa denuncia y la notificación de la imputación sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.
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