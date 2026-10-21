Entregó su auto, recibió la plata y denunció que se lo robaron

Un hombre de 55 años fue imputado del delito de falsa denuncia tras confirmar que había entregado a cambio de dinero el auto de su propiedad que denunció como sustraído en la comisaría quinta.

El sujeto se presentó en la dependencia y denunció que le habían robado el auto VW Vento estacionado en inmediaciones de las calles Benito Lynch y Alejandro Korn.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría quinta.

Mediante el análisis de cámaras de seguridad privadas y declaraciones testimoniales, los efectivos determinaron que el rodado nunca había estado en el lugar indicado y que no había sido sustraído.

“La investigación permitió establecer que el hombre habría acordado entregar el automóvil a otra persona a cambio de dinero y ante las evidencias reunidas, reconoció la falsedad de su denuncia”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía temática ordenaron la formación de actuaciones por falsa denuncia y la notificación de la imputación sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.