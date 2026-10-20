“Es muy probable que el edificio no pueda seguir alquilándose”: preocupación por el futuro de la Emad

Silvana Fiel, directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático, expuso ante la Comisión de Educación del Concejo Deliberante la incertidumbre por el futuro de la sede.

La continuidad de la Escuela Municipal de Arte Dramático (Emad) en su actual sede de Necochea al 3600 quedó envuelta en la incertidumbre y este martes sumó un nuevo capítulo en el Concejo Deliberante: durante una exposición ante la Comisión de Educación, su directora, Silvana Fiel, advirtió que es probable que el inmueble no pueda seguir alquilándose una vez que venza el contrato, previsto para diciembre.

“Es muy probable que este edificio no pueda seguir alquilándose”, sostuvo la directora, quien explicó que el propietario falleció en junio y que la propiedad se encuentra en sucesión, con cinco herederos en conflicto. Según señaló, la situación le fue confirmada por el secretario de Educación municipal, Fernando Rizzi, cuando se reunió con él tras conocer la noticia a través de los medios de comunicación.

El Unzué se baraja como una posible alternativa, aunque el espacio depende de Nación.

Como informó 0223 a principios de octubre, el contrato de locación venció en agosto y la Comuna se encontraba en conversaciones con el titular para una renovación por otros tres años. Sin embargo, el propietario falleció en junio y el inmueble ingresó en una sucesión tramitada por el Juzgado Civil y Comercial N°16. En ese ámbito, recientemente se logró una extensión del contrato hasta diciembre de 2026, con una total falta de certezas respecto a qué ocurrirá el próximo año.

“Falta muy poco para diciembre y no tenemos una alternativa”, alertó Fiel ante los concejales. La directora remarcó que la comunidad educativa necesita certezas para organizar el próximo ciclo lectivo y recordó que, ante un eventual traslado, deben contemplarse los plazos de notificación correspondientes a los organismos educativos provinciales.

Una escuela con casi 300 estudiantes y sin espacios suficientes

Fiel destacó que la Emad tiene 46 años de trayectoria en Mar del Plata y constituye un espacio de formación de actores, dramaturgos y directores. Actualmente, cuenta con dos carreras -la Tecnicatura en Actuación y el Profesorado de Teatro-, cerca de 300 estudiantes y aproximadamente 47 docentes.

La directora explicó que la enseñanza teatral requiere condiciones edilicias específicas, con espacios amplios y pisos adecuados para desarrollar materias como actuación, movimiento, voz y dirección. Por ese motivo, advirtió que la institución no puede trasladarse simplemente a aulas convencionales sin afectar el desarrollo de sus actividades académicas.

La Emad tiene 46 años de trayectoria, cerca de 300 estudiantes y 47 docentes. Su oferta académica incluye la Tecnicatura en Actuación y el Profesorado de Teatro.

Además, señaló que la escuela ya funciona de manera fragmentada, porque el edificio que alquila no alcanza para cubrir todas las necesidades. A la sede de Necochea se suman distintos espacios municipales y privados que se utilizan de manera gratuita, pero cuya disponibilidad no está garantizada. Entre ellos mencionó la Sala Soriano, Casa Valiar, La Bancaria y la Sala Lauretti. También recordó que la institución perdió el acceso a salas teatrales que utilizaba mediante un convenio que fue cancelado hace dos años.

La situación se agravó recientemente cuando, según relató, tuvieron que dejar de utilizar determinados espacios del Club Español debido a dificultades vinculadas con el acceso y la deuda municipal por el alquiler del Teatro Colón. “Somos una comunidad más que una escuela, que estamos un poco lamentablemente acostumbrados al nomadismo”, describió Fiel. En ese sentido, recordó que la institución atravesó numerosos cambios de sede a lo largo de su historia.

El reclamo por un edificio propio

Frente a la posibilidad de quedarse sin su sede actual, la directora planteó que el problema también puede convertirse en una oportunidad para resolver un reclamo histórico de la comunidad educativa: contar con un edificio propio. En su exposición, propuso evaluar si existe alguna propiedad municipal que no esté en uso y que pueda reacondicionarse para las necesidades de la escuela.

En esa línea, mencionó una propiedad ubicada en Chaco al 2000 que, según indicó, se encuentra a la venta por unos 293.000 dólares. Fiel comparó ese valor con el gasto que representa el alquiler actual -unos 5 mil dólares mensuales- y planteó que la compra podría amortizarse en un plazo de cuatro años y medio, de acuerdo con los montos que mencionó durante la reunión. “18 años de alquiler, ¿cuántas propiedades podríamos haber comprado para que la escuela tenga su sede definitivamente?”, cuestionó.

La directora insistió en que no se trata solamente de encontrar un lugar donde continuar las clases, sino de garantizar condiciones adecuadas para la formación artística. A su entender, la dispersión de las actividades y la falta de espacios apropiados afectan la calidad educativa que reciben los estudiantes.

La directora de la Emad confirmó que el secretario Rizzi reconoció la situación contractual compleja.

En miras a resolver la situación en lo inmediato, Fiel confirmó que se reunió con Rizzi, donde preguntó si existía un plan alternativo para el caso de que no pudiera renovarse el alquiler, pero aseguró que no recibió una solución concreta. Como posibilidad, mencionó el Instituto Unzué, un inmueble de jurisdicción nacional en el que la Emad ya funcionó durante algunos años. Según relató, el secretario de Educación le comentó que podría explorarse alguna alternativa de uso conjunto entre Nación y el Municipio. Sin embargo, también recordó que la escuela fue desalojada de ese lugar en otra etapa y que entonces permaneció casi seis meses sin clases.

“Nosotros también somos parte de la municipalidad, somos educación y no entiendo que después de 46 años estemos debajo en el top ten de los que ambicionan un lugar para poder desarrollar sus actividades”, concluyó, tras resaltar el acompañamiento de los distintos sectores que componen la comunidad educativa de la Emad.