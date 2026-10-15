Estudiantes de la Escuela de Cerámica de Mar del Plata denunciaron que encontraron la institución cerrada

Estudiantes de la Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia denunciaron una serie de situaciones que afectan el normal funcionamiento de la institución y ponen en riesgo la continuidad de sus trayectorias educativas.

En un comunicado a través de redes sociales, el estudiantado señaló que encontraron la escuela cerrada, lo que les impidió ingresar para cursar, estudiar o avanzar con sus trabajos.

“Repudiamos enérgicamente las decisiones y formas de proceder del equipo directivo que vulneran nuestros derechos y obstaculizan nuestra permanencia y participación en la institución”, expresaron.

También denunciaron irregularidades en los concursos docentes y exigieron respuestas para garantizar el normal funcionamiento de la institución.

Además, advirtieron sobre las consecuencias del cierre en el desarrollo de un concurso previsto para cubrir las horas de la materia Modelo Vivo. De acuerdo con la denuncia, las docentes concursantes no habían sido informadas de que la institución permanecería cerrada, por lo que no pudieron participar de la instancia.

Esta situación, sostuvieron, prolonga la falta de docentes en un espacio que consideran fundamental para su formación artística.

Reclaman garantías para la continuidad pedagógica

En el documento, les estudiantes también cuestionaron la organización institucional y señalaron que atraviesan un escenario de “vulnerabilidad e incertidumbre”. En ese sentido, indicaron que, mientras desde Inspección y Jefatura Regional se sostiene que la continuidad pedagógica es una prioridad, se producen situaciones que dificultan el funcionamiento cotidiano de la escuela.

A través de un comunicado, los estudiantes señalaron que el cierre les impidió cursar y avanzar con sus trabajos

Entre los problemas enumerados, mencionaron las licencias de integrantes del equipo directivo y jefes de área sin una organización que garantice el normal desarrollo de las actividades, reuniones convocadas sin informar debidamente a las partes involucradas, concursos para cubrir horas que no se retoman y la falta de garantías para la apertura de la institución.

Frente a este panorama, plantearon una serie de interrogantes sobre las condiciones necesarias para sostener las clases y asegurar el acceso a la educación. “¿Cómo se puede sostener la continuidad pedagógica si no se garantiza el acceso a la escuela, el desarrollo de las clases ni la cobertura de los espacios curriculares?”, cuestionaron.

El estudiantado remarcó que la educación pública, gratuita y de calidad no puede depender de problemas organizativos

El estudiantado remarcó que la educación pública, gratuita y de calidad no puede depender de problemas organizativos ni de decisiones que, según denunciaron, vulneran sus derechos. “No alcanza con hablar de continuidad pedagógica: es necesario garantizarla con acciones concretas”, afirmaron en el comunicado.

Por último, exigieron respuestas de las autoridades, responsabilidad institucional y la implementación de medidas urgentes para garantizar el acceso a la educación, la continuidad de las trayectorias educativas y el funcionamiento habitual de la Escuela de Cerámica Rogelio Yrurtia. “Estudiar es un derecho. Nuestra formación no puede seguir esperando”, concluyeron.