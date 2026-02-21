Tensión en Varese: un velero se quedó sin motor y chocó contra el espigón
La embarcación habría sufrido algún tipo de desperfecto y el conductor debió ser asistido por los chicos de las motos de agua ante la mirada de toda la playa.
En las últimas horas se vivieron momentos de mucha tensión en la costa de Playa Varese, después de que un velero fuera arrastrado por la corriente y chocara contra el espigón tras sufrir un desperfecto previo.
Según el relato de los guardavidas, el velero estaba anclado muy cerca de la costa y cuando quisieron moverlo "perdieron el ancla y se quedaron sin motor". Fue entonces que desde la base náutica de Cabo Corrientes acudieron a asistir al conductor "los chicos de la banana, que tienen motos de agua".
Su inmediata intervención logró que el incidente no pasara a mayores. Con maniobras improvisadas, los hombres lograron asegurar el velero y remolcarlo mar adentro, alejándolo a una corta distancia del peligro.
El episodio ocurrió en una de las playas más concurridas de Mar del Plata y ante la mirada de todos los locales y turistas que disfrutaban de la tarde en la costa. Una vez controlada la situación, los guardavidas llamaron a Prefectura para dar aviso sobre lo que estaba pasando.
Una de las bañistas grabó la reacción de la gente mientras las motos de agua socorrían a la embarcación. En el registro puede verse cómo decenas de personas se acercaron hasta la escollera. Afortunadamente no se registraron heridos y todo quedó en un susto.
