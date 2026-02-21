Tensión en Varese: un velero se quedó sin motor y chocó contra el espigón

En las últimas horas se vivieron momentos de mucha tensión en la costa de Playa Varese, después de que un velero fuera arrastrado por la corriente y chocara contra el espigón tras sufrir un desperfecto previo.

Según el relato de los guardavidas, el velero estaba anclado muy cerca de la costa y cuando quisieron moverlo "perdieron el ancla y se quedaron sin motor". Fue entonces que desde la base náutica de Cabo Corrientes acudieron a asistir al conductor "los chicos de la banana, que tienen motos de agua".

Su inmediata intervención logró que el incidente no pasara a mayores. Con maniobras improvisadas, los hombres lograron asegurar el velero y remolcarlo mar adentro, alejándolo a una corta distancia del peligro.

El episodio ocurrió en una de las playas más concurridas de Mar del Plata y ante la mirada de todos los locales y turistas que disfrutaban de la tarde en la costa. Una vez controlada la situación, los guardavidas llamaron a Prefectura para dar aviso sobre lo que estaba pasando.

Una de las bañistas grabó la reacción de la gente mientras las motos de agua socorrían a la embarcación. En el registro puede verse cómo decenas de personas se acercaron hasta la escollera. Afortunadamente no se registraron heridos y todo quedó en un susto.