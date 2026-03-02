Frente a la actual Playa Varese: el hotel fantasma de Mar del Plata que desapareció sin dejar rastro

A fines del siglo XIX, en lo alto de la barranca frente a la actual Playa Varese, se levantó el enigmático Hotel Saint James. El periodista Manuel María Oliver lo describió en 1919 como un castillo lúgubre, sin puertas ni ventanas, que resistía al viento y al abandono: la imponente edificación dominaba cuatro manzanas frente al mar y parecía destinada a competir con los grandes hoteles de la época. Sin embargo, nunca llegó a inaugurarse y quedó como un gigante inconcluso de Mar del Plata.

No existen planos ni registros oficiales que expliquen con certeza su origen, aunque se lo vincula con capitales privados hacia 1890. Algunos nombres, como Thomas Duggan y Santiago Graham, aparecen asociados al emprendimiento, junto a un misterioso Duarte Carres. Una versión sostiene que parte del edificio habría sido levantada por error en tierras ajenas, lo que derivó en un largo pleito judicial. La crisis económica de 1890 habría terminado de sellar su destino.

Hasta 1923 las ruinas del edificio sobrevivieron.

Cuál fue el destino del Hotel Saint James

Oliver recorrió el edificio abandonado y relató una escena casi literaria: un cuidador silencioso, un perro fiel y una lechuza que habitaban el “castillo” en ruinas. También recogió el rumor de que uno de los ingenieros se suicidó tras la quiebra de la sociedad constructora. Nunca se comprobó si fue verdad o leyenda, pero la historia alimentó el mito del hotel fantasma. Durante décadas, el Saint James fue parte del imaginario oscuro marplatense.

El edificio sobrevivió ruinoso hasta 1923, cuando finalmente fue demolido. Oliver lo había definido como el “primer monumento arqueológico” de la ciudad, rodeado de malezas, techos hendidos y torres que crujían con el viento. Hoy, en ese mismo predio, se levantan las Torres de Manantiales, sin rastros visibles de aquella construcción. El misterio del Saint James persiste como uno de los grandes enigmas de la historia de la ciudad.