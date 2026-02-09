"Se va a meter al agua": grabaron ratas enormes en la playa y se sorprendieron

"Es indignante, algo de no creer", fue la declaración que tuvieron dos jóvenes luego de la sorpresa con la que se encontraron. Mari fue a la costa, para cerrar el fin de semana frente al mar, pero se topó con una escena inesperada. "Varese está lleno de ratas", describió.

Mientras estaba con su acompañante grabando la playa con su cámara, el paisaje musicalizado con un tema musical que atenuaba el relax, se vio descontrolado por la sorpresa. "Se va a meter al agua", dijo Mari entre risas al ver el primer roedor. Aunque más cerca tenía otro y ya no eran risas.

"No, enfocá más a la derecha", le dicen. "Ay no, mirá. ¡Qué cosa enorme!", contesta ella. La segunda rata era de mayor tamaño y estaba ente las piedras, casi donde reposaban los dos protagonistas de las imágenes (sin contar a los roedores).

En el cierre video, luego de un breve intercambio que no se logra distinguir, la joven remarcó que la situación era "un asco", mientras los ratones corrían por la arena en busca de comida, en cercanías a personas que se encontraban sobre la arena mojada, a unos pocos metros.

Otra de las curiosidades del video es que en la arena se percibe la presencia de gente que pasó un domingo de playa o fue a pasar la noche de verano a Varese. Entre la basura multiplicada por turistas y marplatenses que llegan a la costa, más la falta de limpieza, la presencia de ratas sigue replicándose en diferentes sectores de la costa.