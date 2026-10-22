Una emblemática empresa frenó la producción en Mar del Plata y suspenden a decenas de trabajadores

La reconocida empresa La Campagnola, perteneciente al Grupo Arcor, confirmó que suspenderá la producción en su histórica planta de Mar del Plata ubicada en la intersección de las avenidas Edison y Ayolas.

La medida fue comunicada a los delegados del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado y afectará de manera directa a cerca de 60 operarios bajo convenio colectivo, quienes dejarán de prestar tareas a partir de la semana entrante, según confirmó Revista Puerto en las últimas horas..

Qué pasó con la producción de la empresa La Campagnola

La decisión administrativa de la firma industrial se fundamenta en la acumulación de un alto volumen de sobrestock de latas de atún importado y en el fracaso estrepitoso de la zafra local de caballa. La flota pesquera de altura registró un desplome del 90% en los desembarques de esta materia prima básica en comparación con el año anterior, imposibilitando la continuidad de las líneas de procesamiento en la fábrica.

La anterior suspensión se había producido en 2019.

Frente a la falta de insumos frescos para envasar, la compañía y la representación gremial encuadraron la paralización de las actividades bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El mecanismo legal contempla la entrega de asignaciones no remunerativas durante el período de inactividad obligatoria por falta o disminución de trabajo, reservando al personal una compensación monetaria mientras se negocian las condiciones salariales finales.

Los representantes sindicales expresaron su preocupación respecto de la extensión temporal del freno productivo, estimando que las suspensiones de los obreros podrían prolongarse entre uno y dos meses. A diferencia de otros establecimientos del sector pesquero local, la planta no cuenta con infraestructura adaptada para procesar anchoa bonaerense o de Rawson, lo que impide derivar a los empleados hacia otras líneas de elaboración.

El compromiso contempla la entrega de asignaciones no remunerativas.

El escenario de incertidumbre afecta a decenas de familias vinculadas al sector conservero del puerto, que depende del abastecimiento constante de recursos marítimos para sostener sus puestos de trabajo. Las partes involucradas mantendrán reuniones operativas a lo largo de las próximas horas para rubricar el acuerdo de suspensiones temporales y definir los porcentajes exactos que cobrarán los trabajadores durante el cese de operaciones.