Vuelco, fuego y rescate: simulacro de accidente impactó a todos en la ruta 226

El simulacro en el kilómetro 12,5 de la Ruta 226 reunió a equipos de emergencia para ensayar la respuesta ante un choque múltiple con personas heridas y derrame de combustible.

Un choque entre un camión y un colectivo, varios vehículos involucrados, fuego, un derrame de combustible y personas heridas. La escena generó un importante despliegue este jueves en la Ruta 226, a la altura del kilómetro 12,5, pero no se trató de una emergencia real: fue un simulacro de accidente vial para poner a prueba la coordinación de los equipos de respuesta.

El operativo reunió a distintas fuerzas y organismos de emergencia con el objetivo de entrenar la actuación conjunta ante un siniestro de gran magnitud, en el que la cantidad de víctimas y la complejidad del escenario pueden dificultar las primeras intervenciones.

En ese contexto, el fiscal Germán Vera Tapia habló con 0223 y valoró la realización de estos ejercicios y remarcó que permiten anticiparse a situaciones en las que, por la urgencia y la falta de experiencia frente a hechos excepcionales, pueden cometerse errores. “Es importante para cuando pasan hechos fuera de lo común, donde hay muchos heridos, porque se deben cometer muchos errores, a veces, en el momento de no saber bien por dónde empezar”, explicó.

Para el funcionario judicial, los simulacros permiten estudiar cómo proceder ante siniestros graves y mejorar los mecanismos de actuación cuando se produce una emergencia real.

La importancia de preservar la escena

Desde la mirada de la Justicia, uno de los puntos centrales de estos operativos es la posibilidad de evaluar cómo se coordinan los equipos de rescate sin perder de vista la necesidad de preservar las pruebas que puedan resultar relevantes para una investigación.

Vera Tapia advirtió que, en situaciones reales, la escena del hecho puede contaminarse durante las tareas de asistencia. En algunos casos, esto resulta inevitable para poder rescatar a las personas heridas; en otros, ocurre por desconocimiento sobre cómo actuar.

“A veces la misma contaminación la hacen los particulares, que son los primeros que llegan al lugar porque están en la vía pública”, señaló. El fiscal destacó que, durante el ejercicio, pudo observarse un escenario más cuidado, aunque aclaró que las condiciones de un simulacro no son las mismas que las de una emergencia real.

De todos modos, consideró que la experiencia sirve para aprender y corregir procedimientos antes de que ocurra un hecho de estas características.

Un operativo con varias fuerzas

La simulación se desarrolló sobre la Ruta 226, frente al sector de El Soldado, y contempló un siniestro vial entre un camión y un colectivo, con otros vehículos involucrados y un derrame de combustible.

De acuerdo con la planificación difundida antes del ejercicio, participaron bomberos, fuerzas de seguridad, personal del SAME, Defensa Civil y Cruz Roja, entre otros equipos. También se contempló la clasificación de las supuestas víctimas según la gravedad de sus lesiones, una tarea conocida como triage.

El objetivo fue poner a prueba la respuesta conjunta ante una emergencia compleja y fortalecer la preparación de los equipos que intervienen en las primeras etapas de un siniestro.

Para Vera Tapia, este tipo de experiencias no solo permite mejorar los rescates, sino también comprender cómo actuar para evitar errores que puedan complicar una futura investigación judicial.