Mar del Plata oculta una misteriosa escultura frente al mar: la historia del rincón que pocos conocen

El paseo costero de Mar del Plata guarda en su recorrido obras históricas que pasan desapercibidas para miles de peatones. Entre la vegetación del Paseo Dávila, a la altura de la calle 3 de Febrero, se halla escondido un busto de piedra de grandes dimensiones. La escultura rinde tributo al científico Florentino Ameghino, quien recorrió las barrancas marplatenses durante el siglo pasado en busca de fósiles para fundamentar sus investigaciones sobre el origen de la humanidad.

Qué es la escultura de Ameghino, una de las más antiguas de Mar del Plata

La iniciativa para erigir el monumento surgió en el año 1925, aunque el proyecto definitivo se concretó en 1936 bajo la gestión del intendente José Camusso. La obra se enmarcó dentro de los actos conmemorativos por el 25° aniversario del fallecimiento del naturalista y formó parte de las celebraciones oficiales por el cincuentenario de la ciudad, en una época en la que la zona de Punta Iglesia marcaba el límite urbano frente al mar.

Ameghino recorrió las barrancas en busca de fósiles.

El encargado de confeccionar la pieza fue el escultor y empleado municipal Rafael Radogna, quien trabajó sobre un bloque macizo extraído directamente de la Cantera del Griego. El municipio financió la obra con fondos ordinarios de su presupuesto, aprovechando los trabajos de remodelación y parquización que se ejecutaban sobre la franja costera para ubicar la mole de piedra sobre la barranca natural.

La inauguración oficial del monumento tuvo lugar el 29 de noviembre de 1936 con un acto que contó con la presencia de autoridades municipales, científicos y el gabinete del gobernador bonaerense Manuel Fresco. Durante la ceremonia, los funcionarios destacaron el aporte de Ameghino a la paleontología argentina y la importancia de sus hallazgos en los acantilados de la costa atlántica para la ciencia internacional.

La escultura hoy está tapada por la vegetación.

Con el transcurso de los años y el crecimiento del follaje, el monumento quedó cubierto por plantas de aloe vera y especies de flora que dificultan su visibilidad desde la vereda. A pesar del paso del tiempo y la erosión provocada por el salitre marino, el busto de Ameghino permanece intacto como uno de los patrimonios esculpidos más antiguos que conserva la ciudad.