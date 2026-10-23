Dos árboles de su vecina destruyeron su casa y la Justicia ordenó pagar una cifra millonaria

Un jubilado de 70 años de la ciudad de Mar del Plata recibió un fallo favorable en los tribunales locales tras el colapso de dos imponentes árboles sobre su vivienda. El fuero Civil y Comercial determinó que la propietaria del terreno lindero deberá indemnizarlo con $5,9 millones de pesos en concepto de daño moral y gastos acreditados, suma a la que se le añadirán intereses y la actualización económica de los arreglos edilicios necesarios.

Cómo fue el fallo de la Justicia ante el caso en Mar del Plata

El episodio se desencadenó durante un temporal registrado en diciembre del año 2023, cuando un ejemplar de eucalipto y otro de lambertiana cayeron sobre el inmueble del damnificado. La precipitación de las plantaciones provocó destrozos de consideración en techos, tirantería, aberturas y mampostería, a pesar de que el vecino le había advertido con anterioridad a la mujer sobre el riesgo latente y la urgencia de efectuar trabajos de poda.

La sentencia otorgó $5 millones en concepto de daño moral.

En el proceso tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Mar del Plata, la demandada pretendió eximirse de responsabilidad argumentando que el evento respondió a un fenómeno climático extraordinario y negando la titularidad de uno de los árboles. Sin embargo, el magistrado consideró probada la propiedad de las especies mediante actuaciones administrativas previas e informes de conservación ambiental correspondientes a las zonas declaradas como reserva forestal urbana.

Al momento de fijar la cuantía del resarcimiento, la sentencia otorgó $5 millones en concepto de daño moral debido al severo impacto emocional acreditado en los peritajes psicológicos, sumado a $900 mil por gastos de urgencia y reposición de cristales. Por otro lado, la pericia arquitectónica determinó que la reconstrucción del inmueble supera los $15 millones, monto que deberá ser recalculado y actualizado antes de efectivizar el cobro.

El hecho tuvo lugar tras un temporal en diciembre de 2023.

El tribunal desestimó la cobertura de la compañía aseguradora citada al comprobarse que la póliza contraída no contemplaba daños a terceros por caída de arbolado, dejando la totalidad de la obligación económica a cargo de la vecina. La resolución fijó un plazo de diez días hábiles para cancelar la suma una vez liquidado el capital definitivo, sentando un precedente judicial directo sobre las obligaciones de mantenimiento en inmuebles de la costa bonaerense.