Nadie vio nada: a cinco años de la misteriosa estatua que apareció de la noche a la mañana frente al mar

Una mañana del mes de febrero de 2021, la ciudad de Mar del Plata amaneció conmocionada por un hallazgo inesperado en la zona de Playa Chica. Sobre una prominente roca de la barranca natural apareció instalada la figura de una mujer sentada, desnuda y mirando fijamente hacia el mar. La irrupción de la masa de cemento ocurrió durante la madrugada en pleno fin de semana largo de Carnaval, sin que las cámaras de seguridad ni los transeúntes lograran registrar el operativo de traslado.

Nadie había logrado registrar el operativo de traslado.

Qué fue de la estatua que sorprendió a Mar del Plata en 2021

El acontecimiento escaló con rapidez en las redes sociales y en los medios de comunicación de todo el país, convocando a miles de turistas y marplatenses que realizaron largas filas para fotografiarse junto a la pieza. Frente a la incertidumbre sobre la autoría de la escultura y el riesgo que implicaba el acceso a la saliente rocosa, las autoridades de la Secretaría de Cultura emitieron un comunicado oficial para convocar públicamente al creador anónimo, prometiendo no aplicarle sanciones e iniciar un proceso administrativo para regularizar su emplazamiento.

El enigma sobre la misteriosa instalación se resolvió días después en una conferencia de prensa realizada en el centro cultural Villa Victoria. El autor resultó ser Mario Magrini, un reconocido médico traumatólogo de la ciudad que ejercía la escultura de forma aficionada desde hacía años. El profesional confesó haber trasladado e instalado la obra pesada en el sector rocoso durante la madrugada del sábado previo con la colaboración de un amigo cercano.

Se supo que el autor era un reconocido odontólogo.

Al momento de explicar las razones de la intervención, el médico detalló que no se trató de una travesura sino de un experimento estético espontáneo. El objetivo principal era evaluar el impacto emocional que provocaba la aparición del arte directo en la vía pública, prescindiendo de la intermediación de museos, firmas o instituciones. Tras la revelación y el aval técnico de los restauradores patrimoniales, la comuna regularizó la situación de la obra y la declaró formalmente como parte del patrimonio cultural de la ciudad. El misterio, hace cinco años, se hacía carne en La Feliz.