Exigen al gobierno bonaerense respuestas urgentes por demoras en la entrega de insumos sanitarios

Desde el ámbito legislativo de Tandil consideran imperioso visibilizar el reclamo para que la provincia agilice la gestión.

Ante las reiteradas dificultades operativas en la gestión y el acceso a insumos médicos esenciales, el Concejo Deliberante de Tandil pondrá en debate un proyecto de resolución destinado a reclamar formalmente al Gobierno bonaerense por las demoras acumuladas en la provisión de audífonos.

La iniciativa, impulsada por el bloque oficialista (UCR), pone el foco en una problemática que trasciende lo administrativo y repercute de lleno en la calidad de vida de los vecinos que dependen de estos dispositivos de salud auditiva.

Según se desprende del diagnóstico local, el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) viene registrando serios inconvenientes en todo el circuito de gestión, tensionando la respuesta que se le puede brindar a la comunidad.

Un eslabón crítico en la cadena de salud

La falta de entrega en tiempo y forma de los audífonos por parte de la órbita provincial genera un cuello de botella en los efectores locales. Para muchos pacientes, en especial adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, la asistencia pública representa la única vía para acceder a esta tecnología ortopédica, indispensable para su integración social, comunicación y autonomía cotidiana.

Desde el ámbito legislativo local consideran imperioso visibilizar el reclamo para que la provincia agilice los canales administrativos y logísticos. El objetivo central del proyecto es exigir una pronta regularización en el envío de los insumos, descomprimiendo la demanda contenida que manejan los centros de salud del partido de Tandil y dotando de mayor previsibilidad a la atención sanitaria.

Con este paso, el cuerpo legislativo busca no solo interpelar a las autoridades provinciales competentes, sino también dar una respuesta institucional a los reclamos constantes que los vecinos canalizan a través del sistema sanitario municipal.