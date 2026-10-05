Comienzan las Jornadas Científico Técnicas del Higa con foco en investigación, trauma vial y salud comunitaria

El Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende iniciará este martes la decimosexta edición de sus tradicionales Jornadas Científico Técnicas. Durante tres días, el encuentro convocará a profesionales de la salud, investigadores, docentes universitarios y representantes de la comunidad de Mar del Plata y la región.

Las actividades comenzarán a las 8 de la mañana en el Salón de Actos y distintas aulas del hospital, y serán transmitidas en vivo para toda la provincia mediante el canal oficial de YouTube de la institución (youtube.com/@higaalende5201).

Con una amplia programación de exposiciones, debates y talleres, las jornadas buscarán poner de relieve el trabajo científico que se desarrolla en el principal centro asistencial del sudeste bonaerense. En esta edición se presentarán alrededor de 70 trabajos, que incluyen investigaciones clínicas y epidemiológicas, casos quirúrgicos de alta complejidad y experiencias relacionadas con la ampliación de derechos y el abordaje territorial de la salud.

El acto inaugural estuvo encabezado por autoridades hospitalarias y sanitarias.

El acto inaugural estuvo encabezado por autoridades hospitalarias y sanitarias y dio paso a una serie de paneles sobre temas de especial relevancia social. Entre ellos se encuentran los factores urbanos vinculados a la siniestralidad vial, la situación epidemiológica del trauma atendido en el hospital, el abordaje interdisciplinario de las violencias y los consumos, y el vínculo institucional con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

“Investigar en un hospital público como el Alende no es un ejercicio teórico aislado, sino una herramienta cotidiana para comprender la realidad de nuestros pacientes y mejorar las decisiones asistenciales”, señaló Analía Rearte, directora asociada y referente del área de investigación del hospital.

Con una variada agenda de exposiciones, debates y talleres, las jornadas tendrán como objetivo destacar la labor científica que se lleva adelante en el principal centro de salud del sudeste bonaerense.

En esa línea, Rearte destacó que “el volumen y la rigurosidad de los trabajos presentados en estas jornadas demuestran que, aun en contextos de altísima exigencia operativa, los equipos de salud mantienen una enorme vocación por sistematizar sus prácticas, producir evidencia científica propia y pensar la medicina a partir de las necesidades concretas de la comunidad”.

Durante las jornadas también se expondrán los trabajos seleccionados a través de las becas provinciales Julieta Lanteri y se llevarán adelante talleres participativos destinados a la comunidad, con propuestas centradas en la construcción colectiva de estrategias de cuidado y prevención.

El director asociado del Higa, Matías Maciel, relacionó la realización del encuentro con el modelo de gestión que se impulsa en la institución. “Estas jornadas expresan la identidad que defendemos todos los días, donde el Alende es el gran hospital escuela de nuestra región, un polo formador que combina la atención de guardia más compleja con la docencia, la investigación y la apertura comunitaria”, afirmó.

Maciel también sostuvo que, “frente a un panorama nacional de retracción y ajuste en áreas estratégicas del conocimiento y la salud, mostrar un hospital público de pie, que investiga, debate y abre sus puertas a la sociedad, reafirma el rol de todos los equipos del regional para garantizar una salud pública rigurosa, humana y de máxima calidad”.

La programación contempla exposiciones simultáneas durante las tres jornadas y un acto destinado a reconocer distintas trayectorias institucionales. De esta manera, el encuentro se consolida como un espacio para compartir experiencias y poner en valor el trabajo desarrollado por los diferentes servicios del hospital.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: http://higamdp.ddns.net:8070/intranet/higa/asistencia-jornadas.php o consultar las redes sociales oficiales del hospital.