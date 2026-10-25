Alerta en Mar del Plata: cerraron casi 100 locales en los últimos cinco meses

El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip) completó en octubre la actualización de su Mapa de Composición Comercial y advirtió que de los 2.413 locales relevados, 282 se encuentran cerrados, lo que representa el 11,7% del total.

El dato marca un fuerte incremento respecto de la medición publicada en mayo, cuando la proporción de locales cerrados era del 7,8%. Desde entonces, la cantidad pasó de 190 a 282, significando un aumento del 48%. Se trata de la proporción más alta de la serie que el Dese registra desde 2024.

Juan B. Justo y 12 de Octubre son las dos zonas más afectadas, de acuerdo al informe de la Ucip.

Juan B. Justo presenta la situación más crítica, con el 21,6% de los establecimientos cerrados, es decir más de uno de cada cinco. En mayo, ese porcentaje era del 15,7%. En tanto, en 12 de Octubre, la proporción pasó del 14,4% al 19,2%. El incremento se registra en todos los centros comerciales relevados y los cierres atraviesan todos los rubros.

El relevamiento se realiza mediante recorridas cuadra por cuadra en cada centro comercial, durante las que se registra el estado y el rubro de cada local. De esta manera, se mide la situación visible en la calle. Los resultados son consistentes con el relevamiento mensual de ventas de la entidad, que en septiembre tuvo una caída interanual del 7,9% en unidades físicas.

Detectaron 282 locales cerrados sobre un total de 2.413 en los 10 centros comerciales a cielo abierto de la ciudad.

"En mayo dijimos que medir el comercio no es solo contar locales abiertos o cerrados, y lo sostenemos. Pero cuando en cinco meses los locales cerrados crecen casi 50%, ese número dice mucho. Cada persiana baja es empleo que se pierde y una cuadra que pierde movimiento", señaló el presidente de la Ucip, Blas Taladrid.

Además, el líder del organismo a nivel local sostuvo que "el comercio formal necesita condiciones para sostener la actividad y el empleo", lo que explicó que "requiere recomponer el poder de compra de las familias y aliviar los costos que hoy enfrenta cada comerciante para mantener su local abierto".

"Es una necesidad de toda la ciudad, no de un sector", sentenció Taladrid, tras conocerse la preocupante cifra de comercios que se vieron en la obligación de bajar las persianas a raíz de la crisis económica.