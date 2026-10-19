Advierten que cierran 33 comercios por día y que son cada vez más las pymes endeudadas

En reclamo a las políticas del Gobierno, cientos de locales mostrarán en sus frentes la leyenda “Este comercio / Pyme no soporta el modelo económico”.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) comenzó este domingo una campaña en las calles de las principales localidades del país, donde cientos de locales mostrarán en sus frentes la leyenda “Este comercio / Pyme no soporta el modelo económico”.

Según indicó el organismo, esta iniciativa "busca contrastar la situación real de las micro, pequeñas y medianas empresas con el país de las maravillas que promocionan en foros y grandes medios las autoridades nacionales".

"El relato oficial, sin embargo, no alcanza para ocultar que desde que asumió Javier Milei sólo hasta la primera mitad de este año cerraron más de 30.000 Pymes, lo que equivale al cierre de 33 empresas diarias desde comienzos de la gestión, una tendencia que va en ascenso. No se trata de un fenómeno climático, sino de la aplicación de una política de Estado que tiene consecuencias concretas", denunciaron.

En ese sentido, explicó que informes sobre cifras oficiales muestran que "la caída en las ventas minoristas Pymes es sostenida, habiendo disminuido casi 13% desde noviembre de 2023 hasta junio de este año".

Los locales vacíos de Mar del Plata reflejan la crisis económica que atraviesa el país.

Para la entidad, ese es "el resultado de un mercado interno destruido por la pérdida del poder adquisitivo del salario, el sobre endeudamiento de las familias, la parálisis del crédito, la caída del empleo y la precarización laboral, que nunca y en ningún lugar favorece a las Pymes".

Asimismo, por el lado de los costos, subrayaron que "los aumentos abusivos en tarifas de servicios y alquileres resulta letal para miles de Pymes" y advirtieron por el "proceso de incrementos de precios mayoristas, que en septiembre fue del 3,3%, nuevamente por encima de la inflación promedio".

"La cadena productiva y comercial Pyme padece el ingreso desregulado de bienes de consumo finales, cuya variedad puerta a puerta resulta devastadora en todos los canales de venta. A agosto de 2026, el acumulado anual de importaciones de consumo fue de 39,4% con respecto al período equivalente de 2023", agregaron.

En otro punto, Apyme sostuvo que "este contexto de pauperización crece la cantidad de cheques rechazados" y que "cada vez son más las empresas en situación crediticia irregular en el sistema bancario, con un incremento interanual del 53% al mes de septiembre en la cantidad de unidades morosas".

"Las Pymes no soportamos este modelo económico", fue el título del comunicado emitido por el organismo.

Pero además, señalaron que "el golpe final lo aporta el recrudecimiento de la ola de embargos en todo el país por parte de la agencia recaudadora Arca", teniendo en cuenta que "entre enero y agosto de este año se registraron 135.744 embargos sobre personas jurídicas, un 52% más que en el mismo período de 2025", lo que "afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas, con 113.116 embargos aplicados a microempresas, representando más del 80% del total".

En el cierre del comunicado, el organismo anticipó que continuará con las acciones participativas en cada lugar para dejar en claro que rechazan el modelo económico actual, ampliando la campaña de visibilización Pyme a diversos rubros.