“Hay gente que tiene 80 años y sigue trabajando”: abogados jubilados de Mar del Plata denuncian haberes insuficientes

Un grupo de abogados jubilados de Mar del Plata reclama una actualización de sus haberes y explicaciones sobre la administración de los recursos de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires.

Según denunciaron, las jubilaciones rondan el millón de pesos, una cifra que consideran insuficiente frente al costo de vida y a los aportes realizados durante décadas de ejercicio profesional.

En diálogo con 0223, Héctor Mascitti, vocero de la agrupación, explicó que el sistema previsional se financia, entre otros recursos, con "la Cuota Anual Obligatoria (CAO) que abona cada abogado y con aportes vinculados a los juicios". Sin embargo, cuestionó que ese esfuerzo no se vea reflejado en los ingresos que reciben una vez retirados.

Otro de los puntos que genera preocupación es el costo de la cobertura médica vinculada a la actividad.

En ese sentido, sostuvo que los montos que perciben los beneficiarios son muy bajos y que algunos jubilados se encuentran en una situación económica cercana a la indigencia.

Mascitti también cuestionó la falta de respuestas institucionales frente a los planteos del grupo y apuntó contra los gastos de la entidad previsional. "Los profesionales reclaman conocer cómo se administran los fondos acumulados a partir de los aportes efectuados durante 40 años o más de actividad", indicó.

Jubilados que siguen trabajando

La situación económica, según describió Mascitti, obliga a muchos abogados retirados a buscar alternativas para sostenerse, incluso cuando ya no pueden ejercer formalmente por su condición.

“Lamentablemente, gente que tiene 80 años sigue trabajando en la profesión”, afirmó. Explicó que algunos mantienen sus estudios jurídicos y dependen de otros abogados habilitados para continuar con la actividad.

Jubilados analizan profundizar sus reclamos y definir medidas para exigir una respuesta de las autoridades de la Caja.

El reclamo, además, comenzó a sumar el respaldo de profesionales que todavía están en actividad. De acuerdo con el letrado, la preocupación no se limita a quienes ya se jubilaron, sino que también alcanza a quienes realizan sus aportes y temen encontrarse con ingresos insuficientes cuando llegue el momento del retiro. “Hay muchos colegas que están ejerciendo que nos están apoyando”, señaló Mascitti.

Otro de los puntos que genera preocupación es el costo de la cobertura médica vinculada a la actividad. Mascitti mencionó a la obra social Caja de Abogados Salud (Casa) y advirtió sobre la situación de los familiares de abogados fallecidos, en particular las viudas, cuyos ingresos pueden verse reducidos por los descuentos correspondientes a la cobertura.

En ese contexto, sostuvo que algunos afectados comenzaron a "impulsar amparos judiciales ante lo que consideran una situación insostenible".

Evalúan recurrir a la Justicia

Ante la falta de soluciones, los abogados jubilados analizan profundizar sus reclamos y definir medidas para exigir una respuesta de las autoridades de la Caja.

Un grupo de profesionales reclama una actualización de las jubilaciones de la Caja de Previsión Social para Abogados bonaerense.

Entre las alternativas que contemplan se encuentran las acciones judiciales. “Estamos viendo a ver qué medidas vamos a tomar”, adelantó Mascitti.

Mientras tanto, el grupo prevé continuar con sus encuentros para coordinar los pasos a seguir y sumar adhesiones. El objetivo, sostienen, es conseguir una actualización de los haberes, mayor transparencia en la administración de los recursos previsionales y respuestas concretas para quienes aportaron durante décadas a la institución.

Para los profesionales retirados, el reclamo no se limita a una discusión sobre montos, sino que apunta a garantizar condiciones de vida dignas después de una vida dedicada al ejercicio de la abogacía.