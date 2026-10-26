Choferes de aplicaciones de transporte reclaman regulación en Tandil

Más de 100 conductores de Uber y otras aplicaciones piden reglas claras para trabajar en Tandil.

Un grupo de más de cien conductores que trabajan mediante Uber y otras aplicaciones de transporte de pasajeros en Tandil solicitó al gobierno municipal y al Concejo Deliberante que avancen con una regulación específica para el sector.

La novedad en el distrito serrano se conoce apenas unas semanas después de que, en General Pueyrredon, el intendente Montenegro firmara un decreto reglamentario de uma ordenanza que establece las condiciones para el funcionamiento de plataformas como Uber, DiDi y Cabify, después de meses de reclamos y cuestionamientos por la falta de definiciones.

Los trabajadores tandilenses plantearon la necesidad de contar con reglas claras para desarrollar su actividad y manifestaron su preocupación por los controles que, según denunciaron, generan temor a la retención de sus vehículos.

El reclamo se formalizó mediante la presentación de una nota dirigida tanto al Ejecutivo conducido por el jefe comunal Miguel Ángel Lunghi como al Legislativo local. La iniciativa busca abrir una instancia de diálogo que permita establecer un marco normativo para el funcionamiento del transporte de pasajeros a través de plataformas digitales.

Choferes privados en Tandil reclaman una ordenanza para regular la actividad.

Proyecto bajo análisis del Ejecutivo de Lunghi

El planteo de los choferes se produjo mientras el gobierno municipal analiza una propuesta de regulación que había sido remitida por la comisión de transporte del Concejo Deliberante aproximadamente dos semanas antes. el expediente se encontraba bajo evaluación de la Secretaría de Protección Ciudadana, a la espera de avances que permitan definir cómo continuará el tratamiento de la actividad en la ciudad.

Uno de los principales puntos del reclamo está relacionado con los operativos de control urbano. Los choferes sostuvieron que estas intervenciones les generan incertidumbre ante la posibilidad de que sus vehículos sean retenidos, lo que podría impedirles continuar con su actividad laboral.

Para los trabajadores, los automóviles representan una herramienta fundamental para obtener ingresos y sostener los gastos de sus hogares. Por ese motivo, señalaron la necesidad de resolver la situación mediante una normativa que establezca condiciones de funcionamiento definidas.

Una discusión que lleva varios años en Tandil

Los conductores buscan que el Municipio y el Concejo Deliberante acuerden una ordenanza que determine los requisitos y las condiciones para prestar servicios mediante aplicaciones de transporte.

El planteo se inscribe en una discusión que lleva varios años en Tandil. En febrero de 2025, el gobierno municipal había sostenido que las ordenanzas 8.113 y 17.032, junto con sus modificatorias, contemplaban disposiciones para el transporte privado de pasajeros mediante plataformas electrónicas y remises.

En aquel momento, el Ejecutivo había advertido sobre la necesidad de que los prestadores cumplieran con las exigencias municipales, vinculadas, entre otros aspectos, con la documentación y las condiciones de seguridad de los vehículos.