Acuerdo en La Campagnola: cobrarán un 75% del salario y les darán un vale de $350 mil

Se mantiene la expectativa por la fecha de regreso a la actividad. Foto de archivo 0223.

Luego de que se conociera la suspensión de al menos 60 operarios de la planta de La Campagnola en Mar del Plata, fuentes del sector confirmaron a 0223 que llegaron a un acuerdo con la firma que les brinda un poco de tranquilidad.

Según detallaron, se aseguró el cobro de un 75% del salario sobre el neto, destinado a aquellos trabajadores que se mantengan en período de suspensión mientras dure la medida. El monto se aplicará sin el porcentaje de producción, ya que la misma se encuentra paralizada.

El delegado Daniel Maggio destacó en diálogo con este medio que además la empresa se hará responsable de llevar adelante las cargas sociales mientras dure el parate, y que se entregará un vale de hasta 350 mil pesos (como tope máximo): será quincenal y a descontar cuando retornen a la actividad.

Si bien la realidad es que los operarios desconocen cuándo van a poder volver a trabajar, la medida trae un alivio para el sector que mantenía una total incertidumbre. "La paralización comenzó el 26 de octubre y, en teoría, va a durar hasta el 6 de diciembre. A fines de noviembre vamos a ver qué pasa, porque la empresa va a analizar esto mes a mes", adelantó Maggio.

Las ventas de cara a Navidad y fin de año serán fundamentales para destrabar la situación, que no es nueva para los empleados: "Esto ya nos pasó en el 2019, con la diferencia de que teníamos un stockeado más grande porque había doble turno. Ahora no es tan significativo como para estar 8 meses en casa", reconocieron.

Sin embargo, la esperanza está presente: "Volver se va a volver. Algunos mientras tanto harán de Uber, trabajarán en la construcción o en sus casas, pero la empresa nos está cumpliendo todo lo que pedimos; es más, nos adelantaron la caja de mercaderia que nos dan cuatrimestralmente. Vamos a volver", aseguraron.

Además, agradecieron el aporte del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip) que participó en la negociación: "El acuerdo se hizo con ellos, estuvo Cristina Ledesma presente y lo logramos también con su aporte".