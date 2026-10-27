Es marplatense, se enamoró en vacaciones y convirtió la segunda cita en una vuelta al mundo: la historia de Adriana y Alex

Adriana Bandera (Bet) es técnica argentina en mantenimiento industrial y electrónica, marplatense, vivía en la zona de Punta Mogotes junto a sus hijos y siempre tuvo la inquietud de viajar. Durante una escapada a Villa Gesell conoció a Alex, neurocientífico argentino (doctorado en Caltech) e inventor que estaba radicado en Estados Unidos y se encontraba visitando familiares. Coincidieron de inmediato, cuando volvió cada uno a su respectiva ciudad continuaron en comunicación por Whatsapp y decidieron darse una oportunidad.

Como ambos compartían la pasión por los viajes y coincidían en que no es necesario estar de vacaciones para viajar y ambos tienen trabajos que les permiten realizar home office, coincidieron en que para la segunda cita era una buena opción emprender la travesía Alaska- Tierra del Fuego, pero, un problema con la visa de Bet hizo que tengan que cambiar de planes.

Así nació “Circumdriving”, la primera circunnavegación de Eurasia en auto de la historia: 112.000 kilómetros bordeando todas las costas transitables del continente, de Roma al cabo Dezhnev (el extremo nororiental de Rusia) y de vuelta a Roma, por más de 56 países, con Shadow, el perro siberiano que rescató Alex.

La pareja recorre EuroAsia en auto

“Es nuestra segunda cita”, dicen a 0223 los dos y sueltan una carcajada. Hasta el momento la pareja lleva recorridos más de 9.500 km y seis países y realizaron un alto en el viaje para reencontrarse con su familia y comenzar el montaje del primer episodio de serie documental de la expedición, coproducida por la productora argentina Cactus Cine y con dirección del argentino Agustín Vidal. El guion es de Rob Kutner, ganador de cinco premios Emmy (The Daily Show, Conan O'Brien).

“Mis hijos están acá y su familia en Buenos Aires, así que aprovechamos. Ellos (los hijos de Bet) siempre supieron que mamá en algún momento iba a hacer la mochila e iba a salir. Ya son adolescentes, tienen su rutina armada. Siguen haciendo sus cosas y cuando se puede se unen en un tramo de viaje y cuando podemos venimos y compartimos”

“Bet está en constante contacto con sus hijos, En mi caso, mis hijos ya están en la Universidad en Estados Unidos, allá el sistema es diferente, cursan dentro del campus”, explica Alex mientras sostiene que el vínculo no se rompe por la distancia. “Ser padres es más que solo estar presente”, asegura. ”Una de las misiones que tengo como mamá es mostrarles que existen las oportunidades y que se puedan instruir en lo que quieren, porque lo que buscamos todos es la felicidad”, completa Bet.

La pareja recorre EuroAsia en auto

La pareja tiene tres objetivos con el viaje que lleva completado el 11% y puede seguirse en tiempo real. “Uno es mostrar que podemos viajar con nuestras mascotas, no es un condicionante. Shadow, nuestro perro es rescatado y está acostumbrado a estar conmigo”, dice Alex.

Otro de los objetivos es mostrar que la vida nómade es posible sin estar de vacaciones “Cada vez que uno viaja la gente cree que estas de vacaciones o sos hippie”, dice Bet y sostiene que durante el día ambos trabajan mientras viajan de forma remota.



El tercer objetivo es mejorar las ciudades que visitan. “Una de las ciudades más lindas que visitamos que es Venecia no tiene árboles.

"Nos multaron porque Shadow hizo pis en la vereda porque no encontró ningún árbol y escribimos una petición al Concejo Deliberante de Venecia para que se planten árboles y nos están dando bola”, cuentan sonrientes. En la misma línea indican que en España peticionaron por una mejor sincronización de los semáforos y en los países germánicos pidieron por baños públicos. “Hay ciudades en las que si no pagas, no podes acceder al baño y no tiene sentido porque no es algo que podes decidir”, cuentan. Durante su visita a Mar del Plata presentaron en el HCD una petición para regular la contaminación de las harineras del puerto.

“Lo que más nos gusta es que podemos conocer todos los mares porque vamos bordeando siempre la costa. Viajar es estar en cambio constante. Si vos al cerebro le das cosas similares todos los días, va a ser aburrido, si le das cosas distintas va a salir algo creativo”, cuentan.

En esta línea agregan que “manejar también nos da largos ratos para pensar, hoy n pasa eso, porque estas todo el día con el teléfono”. Un día en la vida de la pareja puade variar pero siempre tiene una estructura clara “Desayunamos, abrimos la ventana y veo el mar. Si estamos en la carpa lo primero que vemos es a nuestro perro. Después armamos el camino para viajar en el día y salimos. Algo lindo es ir parando parar probar la gastronomía. El que no maneja está trabajando”, dicen.

“Hay que dar el paso, nos inspiraron otros viajeros y animamos a quienes tienen el sueño de viajar, que se animen a dar el paso”, sostiene Bet. Por último la pareja coincide en que si bien en un principio la cita estaba programada como una cita de dos años, ahora con el viaje en marcha “no estamos muy seguros del tiempo. en principio pensamos que íbamos a tardar os años, pero nos va a llevar más, porque no vamos por la autopista porque es aburrida y gris”, cierran con una sonrisa.