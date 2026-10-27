Tensión en San Antonio: lo acusaron de abusador y le quemaron la casa

El hecho ocurrió en una propiedad de Martínez de Hoz al 600, en San Antonio.

Vecinos del barrio San Antonio vivieron momentos de tensión este martes a la mañana luego de que se desatara un incendio en el galpón de un hombre acusado de abuso.

Bomberos cuartel Monolito y efectivos de la Policía Bonaerense trabajaron en la vivienda de Martínez de Hoz al 600 que quedó completamente destruída.

El hecho ocurrió en una propiedad de Martínez de Hoz al 600, en Bosque Grande.

Según relataton vecinos a 0223, el fuego comenzó cerca de las 10 cuando, por motivos que se desconocen, se desataron las primera llamas en el predio donde el hombre guardaba automóviles y chatarra.

Rápidamente, el incendio creció y, a pesar del trabajo de la dotación de bomberos, no se pudo salvar la propiedad.

El galpón resultó dañado y los vecinos realizaron la denuncia.

"Este hombre es un peligro para el barrio. No sólo acumula autos y mugre (lo que es insalubre para todos) sino que hace poco fue denunciado por abusador. No te sorprenda que le hayan quemado la casa por venganza, todo el mundo sabía que buscaba nenas", alertaron los propietarios de la cuadra a 0223.

Si bien los peritajes que lo confirmen aún no fueron realizados, los habitantes de San Antonio y Bosque Grande aseguran que se trató de un incendio intencional por la causa.