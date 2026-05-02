Tensión en Don Bosco: gran incendio en un taller mecánico

Personal del Cuartel de Bomberos Centro trabajo para detener las llamas.

Un incendio se registró este sábado por la mañana en un taller mecánico ubicado en el barrio Don Bosco. El hecho ocurrió cerca de las 9.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre un foco ígneo en una vivienda del sector.



Al llegar, personal del Cuartel de Bomberos Centro constató que el fuego se encontraba ya extendido dentro del taller

Según informaron fuentes oficiales, en el interior había un vehículo Ford Focus sin dominio ni motor, además de neumáticos en desuso, maderas, basura y otros elementos inflamables que facilitaron la propagación de las llamas.

Tras un rápido despliegue, los bomberos lograron controlar el incendio sin que se registraran víctimas ni personas heridas. En el lugar se encontraba el propietario, un hombre de 54 años.

Durante el operativo se realizó un corte preventivo en las calles Italia y Rawson.