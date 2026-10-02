Preocupación por la temporada de teatro: Rottemberg lamentó que "no puede garantizar que abran todas las salas"

La temporada de teatro tiene todavía gran parte de la cartelera por cubrir en Mar del Plata y uno de los principales empresarios del rubro en el país Carlos Rottemberg reconoció su preocupación por el contexto actual a pocos meses del inicio del verano. En diálogo con América TV, el productor teatral dijo que "avanza la preparación de las obras, pero lento".

Hasta el momento son solo dos las obras que Rottemberg tiene confirmadas para Mar del Plata: “La función que sale mal” y “Las hijas”. Esta última, tendrá sobre el escenario a las actrices Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, y Adrián Suar como director. "Estamos trabajando en ello”, expresó el productor.

"La función que sale mal" estará en el teatro Neptuno y contará con un elenco integrado por Diego Reinhold, Héctor Díaz, Freddy Villarreal y Dan Breitman, bajo la dirección de Manuel González Gil.

Menos figuras populares

Para Rottemberg, una de las principales dificultades que atraviesa el teatro comercial tiene que ver con la crisis de la ficción en la TV. Según explicó, la televisión fue durante décadas una usina de figuras populares, que trasladaban su convocatoria a las salas en temporada.

“Este verano vamos a sentir la falta de figuras populares que se mantenían con la ficción en la TV abierta”, sostuvo el productor teatral en el mismo diálogo. En esa línea, mencionó entre las figuras que todavía conservan una fuerte capacidad de convocatoria a Guillermo Francella, Martín Bossi, Adrián Suar, Moria Casán, Nicolás Vázquez y Diego Peretti.

Rottemberg consideró que la llegada de las plataformas de streaming no explica por sí sola la falta de nuevas figuras y remarcó que el fenómeno excede a una gestión determinada. “La crisis que está transitando la televisión por la falta de ficciones, y por la pérdida de los grandes de este arte, afecta sobremanera al teatro”, agregó.

La preocupación de Rottemberg no se limita solo a la cantidad de obras que llegarán a Mar del Plata. Según explicó a 0223, una temporada considerada normal puede movilizar entre 4.000 y 4.500 personas solamente dentro del circuito teatral, entre actores, productores, técnicos, diseñadores, acomodadores, personal de limpieza y otros trabajadores.

A ese contexto se suma una temporada turística cada vez más corta. El inicio temprano del ciclo lectivo en febrero y otros factores económicos reducen el período de vacaciones y, según Rottemberg, con ello el tiempo disponible para el movimiento turístico y teatral. “La temporada puede ser mejor o peor, pero corta”, sintetizó.