Un tackle y al piso: la corrida de un vecino de Alem para detener a un ladrón

Ocurrió este domingo a las 16 en Bernardo de Irigoyen y Castelli, en Lomas de Stella Maris.

Cansados de que un mismo sujeto intentara robar en una vivienda del barrio Lomas de Stella Maris, vecinos le tendieron una trampa y lograron reducirlo con un tackle en medio de la calle, hasta retenerlo a la espera de la llegada de la Policía. El momento en que fue atrapado quedó registrado por una cámara de seguridad.

El episodio ocurrió alrededor de las 16 de este domingo en la esquina de Bernardo de Irigoyen y Castelli, donde un hombre persiguió al sospechoso, saltó sobre él y lo derribó contra el pavimento. Con la ayuda de un joven, logró retenerlo hasta la llegada de las autoridades.

En la filmación a la que tuvo acceso 0223 se escucha cómo la víctima insulta al sospechoso y le grita: "¿Hijo de p..., querés entrar a mi casa? La re con... de tu madre. Hace dos días que querés entrar a mi casa". En medio de la indignación, también le propinó patadas en la espalda y varios golpes en la cabeza.

Tras reducirlo, el joven se comunicó con el 911 y solicitó la presencia de un patrullero para que los efectivos policiales concretaran la detención del individuo, que permanecía tendido sobre el asfalto.

Según pudo saber este medio, el sospechoso ya había ingresado dos veces a la misma vivienda, hechos que quedaron registrados en video y permitieron que los frentistas lo identificaran. Ante la reiteración de los intentos de robo, los vecinos comenzaron a vigilar el lugar y lo interceptaron cuando intentó ingresar nuevamente.