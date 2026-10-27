Retuvo más de un día a la pareja, la golpeó y la abusó

Denunció que la sometía sexualmente con el uso de la fuerza física cuando ella se negaba a mantener relaciones.

Un hombre de 29 años acusado de cometer graves hechos de violencia contra su pareja, quien denunció haber permanecido más de 24 horas sin poder salir de su vivienda, fue aprehendido este martes en el barrio Las Lilas.

El procedimiento se inició a partir de un llamado de vecinos al 911 por lo que el Grupo Técnico Operativo de la comisaría duodécima y del Comando de Patrullas entrevistó a una mujer de 36 años que manifestó que su pareja la habría golpeado con los puños, provocándole lesiones en el pecho, un brazo y la cabeza.

“También denunció que el hombre la sometía sexualmente mediante el uso de la fuerza física cuando ella se negaba a mantener relaciones, en un contexto de violencia de género”, informaron autoridades policiales.

El fiscal Fernando Berlingeri dispuso las actuaciones judiciales correspondientes, la notificación de la formación de causa al imputado y su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán a la espera de tomarle declaración el miércoles.

En cuanto a la víctima, se ordenó su asistencia médica, la realización de los estudios correspondientes y la recepción de su declaración en la Comisaría de la Mujer. También se dispuso la intervención de Policía Científica para efectuar relevamientos fotográficos en el domicilio.