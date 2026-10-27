Incumplió restricción de acercamiento y hostigó a la ex: lo detuvieron

Un hombre de 45 años acusado de golpear a la pareja e incumplir en reiteradas oportunidades la orden de restricción de acercamiento impuesta por la Justicia fue detenido este martes por personal de la DDI y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Autoridades policiales informaron que la causa a cargo del fiscal Ramiro Anchou comenzó tras la agresión que una mujer de 37 años sufrió por parte del imputado en su casa ubicada en calle Submarino Santa Fe al 100 en Santa Clara del Mar.

Lo atrapó personal de la DDI.

Luego de haber obtenido medidas de restricción de acercamiento, el imputado las violó en reiteradas oportunidades: se presentaba en su lugar de trabajo y la molestaba telefónicamente por lo que la Justicia dispuso su detención.

Este martes personal del Gabinete de Delitos Económicos de la DDI lo interceptó en inmediaciones de las calles Falucho y Chile e hizo efectiva la detención.

Las autoridades judiciales ratificaron lo actuado y ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.