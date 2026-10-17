Terror en Fortunato de la Plaza: la golpeó, la amenazó de muerte y quiso prender fuego la casa

Un hombre de 26 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en el barrio Fortunato de la Plaza, acusado de amenazar y agredir a su pareja delante de sus dos hijos menores. El episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia de género en una vivienda precaria de Mar del Plata.

Fuentes oficiales manifestaron a 0223 que el personal del Comando de Patrullas Mar del Plata Sur acudió al lugar y entrevistó a la víctima, una mujer de 28 años, quien relató que había mantenido una discusión con su pareja. Según su denuncia, "el hombre comenzó a arrojarle distintos objetos, le provocó lesiones y dañó partes de la vivienda".

De acuerdo con el relato de la mujer, durante el episodio el agresor también habría utilizado un arma blanca para amenazarla y le habría provocado un corte en una de sus manos. Además, aseguró que la amenazó de muerte y que la golpeó en distintas partes del cuerpo.







La denunciante sostuvo que, después de las primeras agresiones, el hombre regresó al lugar con una botella que contenía restos de una sustancia con olor similar a combustible y manifestó que prendería fuego la casa con ella adentro.

Según la presentación, la mujer también habría sido retenida contra su voluntad durante aproximadamente dos horas, mientras sus hijos presenciaban parte de la situación.

Durante el procedimiento, los efectivos localizaron al sospechoso en el interior de la casilla y procedieron a su identificación y aprehensión. En el lugar, la Policía secuestró dos cuchillas —una de ellas con la cabeza de un martillo incorporada al mango—, una botella plástica con restos de una sustancia con olor similar a combustible y una réplica de arma de fuego tipo pistola.

Una vecina resguardó a los menores

En el marco de las actuaciones, los efectivos también entrevistaron a vecinas que aportaron información sobre lo ocurrido y los pedidos de ayuda. Una de ellas había resguardado momentáneamente a los dos menores en su vivienda.

Por su parte, la víctima manifestó su voluntad de instar la acción penal contra su pareja. En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, que dispuso la formación de actuaciones por los delitos de amenazas calificadas y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Además, se ordenaron distintas diligencias judiciales y el posterior traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.