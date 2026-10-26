Golpeó a la ex, le rompió la ropa y la mantuvo encerrada en la casa

Un hombre de 35 años acusado de amenazas, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas fue aprehendido por personal de la comisaría undécima en el barrio Belgrano tras un llamado al 911.

Fue personal del Comando de Patrullas Sur el que tras un llamado al 911 que alertó sobre un hombre que estaría agrediendo físicamente a una mujer el que arribó a la vivienda y entrevistó a una mujer de 39 años.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría undécima.

“Dijo que su expareja, con quien convivía y tiene un hijo en común de cinco años, habría comenzado a golpearla en distintas partes del cuerpo y del rostro luego de regresar de su jornada laboral. Según su relato, la agresión se habría producido porque ella se negaba a retomar la relación sentimental”, informaron autoridades policiales.

La denunciante también indicó que el hombre habría provocado daños en varias prendas de vestir y que, posteriormente, la dejó encerrada bajo llave en el interior de la vivienda durante aproximadamente veinte minutos.

Los efectivos identificaron al señalado, lo aprehendieron y trasladaron a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de amenazas, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas. La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso su alojamiento en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.