Condenaron a Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo, pero no irá a prisión

Finalmente, Felipe Pettinato fue condenado a 3 años de prisión en suspenso en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. El imitador de Michael Jackson fue hallado culpable del incendio que terminó con la vida del médico en el departamento del barrio de Belgrano, la madrugada del 16 de mayo de 2022 pero no irá preso.

El fallo fue leído este lunes a mediodía por el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (Tocc) N°14, Enrique Gamboa, a través de Zoom tras un cuarto intermedio de 4 horas. También se le impuso seguir con sus tratamientos contra las adicciones y fijar domicilio.

La familia de Rodrigo, encabezada por su madre de 81 años, había pedido una condena de 15 años de prisión por estrago doloso seguido de muerte.

Por su parte, el fiscal Fernando Klappenbach consideró que la muerte de Rodrigo pudo haber sido un accidente y pidió una pena de 4 años y 7 meses de prisión por estrago culposo.

Tanto la querella como la fiscalía solicitaron que, en caso de condena, Pettinato quede detenido una vez que el fallo quede firme. La defensa, a cargo de Norberto Frontini, pidió la absolución.