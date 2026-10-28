Los gigantes del mar eligen Mar del Plata: apareció otro elefante marino en una playa

Las playas de Mar del Plata vuelven a ser escenario de conmovedor con la llegada de otro elefante marino que eligió la arena para descansar en un día que promete un clima cálido con la salida del sol.

Un ejemplar juvenil salió cerca del agua a las 6.15 de la mañana y se recostó en la zona del Unzué. “Cuando salió se lo vio muy cansado, muy agotado. A los 20 minutos recién subió hacia la zona de la arena”, contó Juan Lorenzani, referente de la Fundación Fauna Argentina, en diálogo con 0223.

Desde Fundación Fauna Argentina advierten que la presencia de estos animales creció notablemente en los últimos años.

El animal había sido detectado la tarde anterior por personal de Defensa Civil en una playa cercana. Horas después, volvió a aparecer, esta vez sobre la arena.

La escena, que despierta ternura y asombro, también abre interrogantes sobre un fenómeno que se repite cada vez con mayor frecuencia en Mar del Plata y localidades vecinas.

Una presencia que dejó de ser excepcional

La llegada de elefantes marinos a las costas de la región ya no parece un hecho aislado. Según explicó Lorenzani, durante los últimos cuatro años se registró un crecimiento exponencial, con una particularidad que marca un cambio importante: ya se han observado nacimientos en esta zona.

El animal había sido detectado la tarde anterior por personal de Defensa Civil en una playa cercana.

“De los primeros registros continuos, a partir de la década del 90, hoy en día ya se está hablando de nacimientos”, señaló el referente de Fundación Fauna Argentina.

Respecto a la aparición de estos animales, que son asociados tradicionalmente a la Patagonia, reveló que una de las hipótesis "está relacionada con las consecuencias de la gripe aviar, que afectó a mamíferos marinos y provocó una elevada mortalidad de crías en Chubut. Ese impacto habría generado situaciones de estrés biológico y desplazamientos hacia otros sectores de la costa".

El especialista recordó que la enfermedad llegó desde Perú y avanzó por la Patagonia hasta alcanzar las costas de Mar del Plata. Aunque todavía se necesita profundizar el conocimiento sobre el comportamiento de estos animales, los cambios observados invitan a prestar atención a una presencia que podría seguir aumentando.

No descartan que puedan llegar más ejemplares a las costas de la ciudad.

¿Podrían llegar más elefantes marinos a la costa?

Los avistamientos recientes también alimentan otra posibilidad: que los ejemplares comiencen a aparecer en grupos más numerosos.

Lorenzani recordó que en la zona de Waikiki se han observado dos y hasta tres animales juntos. Además, mencionó un episodio ocurrido el año pasado en la boca de la laguna de Mar Chiquita, donde "un ejemplar subadulto ingresó a un recreo y, cuatro días después, otro animal llegó al mismo lugar".

Estos comportamientos despiertan preguntas sobre cómo se orientan y se encuentran los ejemplares, aunque todavía no hay certezas sobre los mecanismos que intervienen.

Los gigantes del mar eligen Mar del Plata: apareció otro elefante marino en una playa

“En cualquier momento podemos ver una mayor cantidad de ejemplares sobre las costas. Estamos hablando de 8 o 10 ejemplares. Eso puede llegar a pasar”, advirtió.

La ternura tiene un límite: mirar de lejos también es cuidar

Ante la aparición de estos animales, Lorenzani hizo especial hincapié en la necesidad de mantener una distancia prudente, sobre todo cuando hay una cría cerca.

Aunque puedan parecer tranquilos e indefensos mientras descansan, los elefantes marinos son animales silvestres. Una madre que percibe una amenaza puede intentar defender el perímetro y, si la situación persiste, retirarse al agua y dejar a su cachorro.

Por eso, la recomendación es clara: "No acercarse, no tocarlos, no intentar alimentarlos ni rodearlos para sacar fotografías. Ante cualquier avistamiento, lo indicado es respetar el espacio del animal y seguir las instrucciones de las autoridades y del personal especializado", remarcó.

En ese sentido, Lorenzani destacó especialmente el trabajo de los agentes que detectaron al ejemplar y participan en las tareas de seguimiento y cuidado del sector. “Quiero mi mayor reconocimiento a Defensa Civil por el trabajo que hace”, expresó.

La aparición de este nuevo elefante marino vuelve a regalarle a Mar del Plata una imagen difícil de olvidar. Pero también recuerda que la naturaleza tiene sus propios tiempos y que, a veces, la mejor manera de disfrutar de una visita extraordinaria es no intervenir.