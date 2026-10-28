Mar del Plata será sede del XVI Congreso Helénico Internacional “Nostos”: un evento único de la comunidad griega
El evento “Nostos” tendrá lugar del 2 al 6 de noviembre en Mar del Plata.
Por Redacción 0223
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La ciudad será la sede este 2026 de uno de los congresos más importantes sobre promoción de la cultura griega en el mundo: se trata del XVI Congreso Helénico Internacional “Nostos”, un encuentro único para la comunidad de todo el país que tendrá lugar del 2 al 6 de noviembre en Mar del Plata.
El mismo será coordinado por la Asociación Cultural Nostos Argentina y este año, acompañarán la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Colectividad Helénica en conjunto, con presentación especial del Ente de Turismo y Cultura (Emturyc).
Durante el congreso se desarrollarán actividades académicas dentro del Complejo Universitario de Roca y Funes, y encuentros culturales en la colectividad ubicada en Falucho 4456. que serán abiertos a todo el público
Asimismo, habrá diversos artistas que llegarán desde Buenos Aires para introducir el arte de la Mitología griega y las grandes esculturas clásicas.
"También va a ser un momento especial para académicos de diferentes lugares que llegarán a la ciudad para exponer sus estudios sobre diversas temáticas griegas", adelantaron desde la organización del congreso que contará con días exclusivos de danzas, idioma, cocina, filosofía, feria de libros y otros.
"Habrá artistas, debates y muestras culturales", destacaron.
Más información en 2235985007 o en la cuenta de Instagram oficial.
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